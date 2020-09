Fenomenul traficantilor achitati de instantele de judecata din Romania ajunge in atentia Thailandei: "Asteptarea victimelor poate fi in zadar, multi faptasi se bucura de impunitate"

Suspecti "intangibili"

"Lasa-le sa-si rupa gatul"

"Vrea sa plateasca pentru toata suferinta mea", sunt vorbele tinerei de 24 de ani, preluate de Bangkok Post, care citeaza AFP. Aceasta a fost traficata in Romania si apoi in Austria, inainte de a reusi sa scape."Odata m-a lovit cu un scaun si aproape m-a omorat", spune o alta victima de 31 de ani, adaugand ca experienta a impins-o "in pragul sinuciderii".Ambele femei se afla acum intr-un adapost pentru victimele traficate in nord-estul Romaniei si asteapta inceputul procedurilor impotriva barbatului care le-a traficat."Asteptarea lor poate fi in zadar, data fiind impunitatea de care se bucura multi faptasi", atrage atentia Bangkok Post.La nivel national, numarul presupusilor traficanti trimisi in instanta a scazut de la 400 in 2018 la 347 anul trecut.AFP a obtinut acces la sute de pagini de documente judiciare si a intervievat victimele, procurorii si avocatii din diferite regiuni."Dezavantajele au fost evidente chiar si in cazul Tandarei, care s-a intins in Marea Britanie si Romania.", mai spune publicatia din Tailanda.Bangkok Post vorbeste despre unul dintre cele mai mari lanturi de trafic de copii descoperite in Europa. Peste 100 de persoane au fost condamnate in Marea Britanie pentru o operatiune in care zeci de minori au fost obligati sa cerseasca si sa fure.In comparatie, in Romania, toti cei acuzati au fost achitati anul trecut, dupa un proces de aproape un deceniu.Judecatorii romani au criticat ancheta condusa de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ( DIICOT ), spunand ca multe dintre acestea sunt " acuzatii bazate pe zvonuri", in timp ce piste despre presupuse luari de mita de catre politia locala nu au fost luate in considerare.In ultimul sau raport despre traficul din Romania, Departamentul de Stat al SUA a spus ca "complicitatea pe scara larga si esecul de a incrimina oficiali au impiedicat aplicarea efectiva a legii"."Retelele de trafic de persoane invart sume mari de bani care le permit adesea sa cumpere impunitate", a declarat pentru AFP Silvia Tabusca, directorul Centrului pentru Drepturile Omului si Migratie.Procurorii DIICOT spun ca, in unele cazuri, "oficialii bancilor sau primariilor, precum si ofiterii de politie au oferit protectie" lanturilor de trafic.Tabusca spune ca exista uneori si "suspiciuni de coruptie " in cadrul sistemului judiciar.Intr-un interviu rar acordat AFP, Constantin Dragusin, in varsta de 70 de ani - unul dintre sefii acuzati ai bandei din Tandarei - a recunoscut ca "daca am fi putut oferi bani judecatorilor pentru a fi achitati, am fi facut-o, desi nu suntem vinovati "."Nu sunt un mafiot. Nu am furat si nici nu am recrutat copii", a spus el.Acesta sustine ca a cerut in mod repetat procurorilor sa faciliteze o intalnire cu parintii presupuselor victime , dar a fost respins.Directorul adjunct al agentiei locale pentru protectia copilului, Neculai Badea, a declarat pentru AFP ca a cerut si accesul la presupusele victime din cazul Tandarei - dar a fost si el respins.Potrivit lui Tabusca, consecinta achitarii in cazul Tandarei este ca "influenta suspectilor in cadrul comunitatii locale a crescut". "Sunt perceputi acum ca fiind de neatins", spune ea.Tabusca spune ca marturia victimelor este adesea schimbata sau retrasa in timpul unui proces."Abuzul fizic sau emotional este ceva normal pentru multi dintre acesti copii, carora le este greu sa-si dea seama ca dincolo de zidurile casei lor exista o alta lume in care drepturile lor sunt respectate", Mariana Neacsu, psiholog la agentia pentru protectia copilului din judetul Ialomita, a declarat pentru AFP.In 2017, politia din Romania si Franta a arestat cateva zeci de suspecti despre care se crede ca au exploatat minori care au fost fortati sa fure in metroul parizian.In Franta, 20 de membri ai acestui lant au fost inchisi. Dar, in Romania cazul este inca in fata instantelor.Potrivit rechizitoriului acuzarii, peste 100 de dosare fusesera deschise de anchetatorii romani cu privire la furturile comise de copiii a noua traficanti suspecti. Dar, procedurile au inceput doar atunci cand autoritatile franceze au cerut o ancheta comuna, subliniaza Bangkok Post.Spania si sotul ei Gheorghe sunt doi dintre cei noua suspecti care se judeca in dosarul din orasul Iasi.Rechizitoriul include transcrierea unui apel telefonic interceptat de politia franceza in care un prieten o avertizeaza pe Spania ca fiicele ei, in varsta de 12 si 14 ani, au fost arestate la Paris."Nu ma voi duce sa le caut, lasa-le sa-si rupa gatul", sunt vorbele Spaniei care se aud pe inregistrare.Cuplul neaga acuzatiile si avocatul lor, Ciprian Mitoseriu, a declarat pentru AFP ca "exista motive sa credem ca copiii au furat pe cont propriu".Procurorii au intervievat 20 de minori suspectati ca ar fi traficati de parinti, dar niciunul dintre ei nu era pregatit sa depuna marturie.Pentru Tabusca, un alt esec al anchetatorilor romani este ca acestia nu "urmaresc banii si nu gasesc beneficiarul real"."Retelele se regenereaza rapid, chiar daca traficantii sunt condamnati", a spus ea.Intr-un alt lant suspectat de trafic care a trecut frontierele Romaniei, suma generata au fost estimata la peste un milion de dolari.Presupusul sef al acelei retele a fost extradat recent in Statele Unite, suspectat ca ar fi conceput contrabanda cu mii de romani in SUA si apoi i-a fortat sa cerseasca.Presupusul sef al acelei retele a fost extradat recent in Statele Unite, suspectat ca ar fi planuit contrabanda cu mii de romani in SUA pe care i-a fortat sa cerseasca.Anterior, el a fost judecat in Romania impreuna cu sase presupusi complici. Toti au fost achitati.