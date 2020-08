Fermierii care au culturi afectate de seceta vor fi despagubiti dupa rectificarea bugetara

"O parte din suprafetele insamantate in toamna, adica 1,2 milioane hectare din cele 2,9 milioane hectare insamantate in toamna, au fost calamitate intr-o proportie mai mare de 30%, fapt pentru care fermierii vor primi despagubiri, asa cum am spus in luna martie. Aceste despagubiri sunt in cuantum de aproximativ 200 de euro pe hectar si vor fi virate in conturile fermierilor pagubiti imediat dupa rectificarea de buget. Este vorba de o suma de 1,2 miliarde de lei, care este cuprinsa intr-o ordonanta care a fost notificata, aprobata de Comisia Europeana ca schema de sprijin", a declarat Oros in cadrul unei conferinte de presa.Ministrul a subliniat ca problemele create de seceta s-au suprapus in acest an peste cele provocate de criza sanitara, astfel ca a fost nevoie de o monitorizare atenta a situatiei."Anul acesta a fost un an mai deosebit. Din pacate, peste criza datorata evolutiei pandemiei COVID-19 s-a suprapus o seceta extrema si puternica, nemaiintalnita in ultimii 10 ani (...). In aceasta perioada, la nivelul Ministerului Agriculturii am incercat sa monitorizam pe de o parte evolutia stocurilor si a capacitatii de procesare, pentru ca nu stiam cat va dura criza si care vor fi consecintele acestei crize asupra agriculturii si industriei alimentare. Pe de alta parte, ne interesa foarte mult sa monitorizam si preturile. De asemenea, ne interesa foarte mult sa evaluam stocurile pentru produsele de baza", a precizat Adrian Oros.Ministrul Agriculturii a efectuat, vineri, o vizita de lucru in judetul Arges, fiind insotit de presedintele ANSVSA, Viorel Chioveanu.