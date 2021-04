Festilvalurile din vara anului 2021, marul discordiei intre politicieni. Cum au ajuns sa se contreze colegii din coalitia aflata la guvernare

Arafat nu vrea sa auda de festivaluri

Primarul si prefectul Clujului vorbesc limbi diferite

Cum e la altii

Primul care a intrat in razboiul declaratiilor este Raed Arafat . Seful DSU a spus inca din februarie, cand numarul cazurilor nu era inca crescut, ca marile festivaluri anuntate pentru acest an in Romania s-ar putea sa nu se desfasoare.Tot atunci, coordonatorul DSU a afirmat ca nu va fi permis un numar de zeci sau de sute de mii de oameni in acelasi loc, ci poate doar ca 100 sau 150 de persoane sa desfasoare o activitate impreuna."S-a suparat pe mine cineva ca am zis "atentie ca nu e sigur ca veti putea organiza concerte cu zeci de mii de oameni" si imediat a iesit unul sa comenteze de la Cluj ca Arafat nu se pricepe la industrie, ma pricep mai mult la medicina, asa este, e adevarat. Au inceput sa anunte de vanzare de bilete, noi nici nu stim cum o sa fie la vara si o sa ajungem la faza in care din nou o sa iasa discutii, scandal , cine ii despagubeste pe cei care au cumparat biletele, cine o sa faca asta... Ei trebuie sa anunte oamenii ca e pe riscul lor", a afirmat Arafat.O luna mai tarziu, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu , a anuntat ca sustine redeschiderea marilor festivaluri. El a spus ca exista sanse mari ca accesul spectatorilor la evenimentele medii si mari in aer liber sa poata fi realizat in baza unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID 19, a unui test negativ sau a unui document ca participantul a trecut prin boala.Gheorghiu a spus atunci ca se asteapta si pasaportul legat de vaccinare, discutat la nivelul Comisiei Europene."Sunt propuneri pe care Ministerul Culturii le inainteaza catre INSP, decizia va fi a celor din zona epidemiologica. Si procentul celor vaccinati ne va arata cum stam ca si imunizare colectiva, sper sa avem niste reguli clare, care sa permita desfasurarea unor astfel de evenimente", a mai spus ministrul, facand referire la evenimentele culturale.Si in orasul cu cele mai multe festivaluri, Cluj, parerile sunt impartite. Daca primarul Emil Boc e pro festivaluri, prefectului Clujului e contra.Invitat la un post local de radio, fostul premier Boc s-a referit la marile festivaluri ale orasului, Untold, TIFF, Electric Castle si Jazz in the Park, care atrageau anual sute de mii de participanti, multi dintre ei din alte tari, aducand la bugetul orasului zeci si sute de milioane de euro."Eu sunt convins ca si pentru partea de festivaluri se va gasi o solutie pana la urma pentru ca sunt un sustinator fara echivoc, ca acestea sa aiba loc. Nu stiu in ce format inca, in ce numar, cu ce conditii exacte, dar trebuie sa aiba loc, viata trebuie sa mearga mai departe.Si atunci trebuie sa existe conditii pe care autoritatile sa le stabileasca - vaccin, testare rapida, testare PCR pentru a putea sa participi. Viata nu mai poate ramane incremenita, la un an de zile de pandemie, asa cum nu a incremenit nici acum 100 de ani cand a fost gripa spaniola. Asa si acum trebuie sa gandim solutii ca sa sutinem componenta aceasta", a explicat Emil Boc.Ulterior, el a revenit si a propus organizarea unui concert test, dupa modelul celui care a avut loc deja in Spania, ca parte a unui experiment, si a dat rezultate incurajatoare. Este vorba despre un concert organizat la Barcelona cu 5.000 de oameni intr-o arena de 15.000 de locuri.A fost insa contrat dupa doar cateva zile chiar de catre colegul sau de coalitie, prefectul judetului Cluj, Tasnadi Istvan, care a spus ca un concert experiment este mult prea riscant."Eu cred ca acest test ar fi foarte riscant. Daca o sa avem un numar foarte mare de oameni, disponibilitatea de a incalca aceste masuri este cu atat mai mare. Persoanele care trateaza tot contextul pandemic cu responsabilitate, eu zic ca prefera, in acest an, sa sara peste un experiment sau chiar peste un festival", a spus prefectul la Via Cluj tv.In timp ce in Romania politicienii nu se pun de acord in privinta pasilor care ar putea fi facuti spre o revenire la normalitate, dupa ce va fi atinsa imunitatea de grup, alte tari au facut deja primii pasi in acest sens. Astfel, 5.000 de oameni au participat saptamana trecuta la un concert sustinut de trupa rock Love of Lesbian, in Barcelona, dupa ce au fost testati pentru Covid-19 in aceeasi zi.Si tot saptamana trecuta, dar la Amsterdam, 5.000 de spectatori au asistat la meciul de fotbal dintre Olanda si Letonia (2-0). Asta dupa ce federatia federatia olandeza a decis sa testeze scenariul cu public pentru Euro 2020. Toti cei 5.000 de spectatori au avut un test Covid-19 negativ si au ocupat anumite sectoare, respectand reguli in tribuna.Si in Romania urmeaza sa se joace meciuri de fotbal cu spectatori, la Bucuresti, contand pentru turneul final al Campionatului European de fotbal. Deocamdata, conform informatiilor oferite de ministrul Sportului, Eduard Novak, in tribunele Arenei Nationale va fi permis accesul doar pana la 25% din capacitatea stadionului.