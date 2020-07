Festivalul 'Bucurestii lui Caragiale', in Parcul Cismigiu, intre 18 iulie si 20 septembrie

Desfasurata sub motto-ul #SustinemCulturaRO, cea de-a opta editie a festivalului isi extinde repertoriul in afara operei lui Caragiale si invita toate teatrele din Bucuresti sa prezinte, in cadrul evenimentului, cele mai de succes spectacole de teatru, precizeaza organizatorii."In contextul restrictiilor impuse de pandemia COVID-19, proiectul 'Bucurestii lui Caragiale' isi propune sa sustina scena teatrala a Bucurestiului - institutii publice si teatre independente -, oferind o platforma de promovare a activitatii lor, in conditiile in care nu toate teatrele din Bucuresti dispun de infrastructura necesara pentru a-si reorganiza activitatea in spatii deschise", se arata in comunicat.Printre participantii editiei se numara Teatrul Bulandra, Teatrul Nottara, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Mic, UNATC, Teatrul Excelsior, Teatrul 'Ion Creanga', Opera Comica pentru Copii, In Culise, Teatrul 'Tandarica', Teatrul de Revista 'Constantin Tanase', Creart, Teatrul Coquette, Teatrul Arte Dell'Anima, Teatrul Elisabeta si Teatrul ' Stela Popescu '.Festivalul va avea loc in weekend-urile 18 - 19 iulie, 25 - 26 iulie, 1 - 2 august, 8 - 9 august, 15 - 16 august, 22 - 23 august, 29 - 30 august, 5 - 6 septembrie, 12 - 13 septembrie si 19 - 20 septembrie.Accesul este gratuit si se face in baza unei rezervari online. Mai multe detalii despre programul festivalului, modalitatea de rezervare si regulamentul de acces vor fi disponibile curand pe www.arcub.ro.Desfasurarea evenimentului implica respectarea tuturor masurilor de siguranta pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus , asa cum au fost aprobate prin Ordinul nr. 2.941/1.120/2020, informeaza organizatorii.Festivalul "Bucurestii lui Caragiale" a fost initiat in anul 2012, cu ocazia marcarii a 100 de ani de la moartea celebrului dramaturg. Festivalul a fost inspirat de manifestarea "D-ale Bucurestilor, carnaval la 1900" din Capitala, care a recreat atmosfera Micului Paris incepand cu anul 1993. Creat pentru a aduce opera caragialiana cat mai aproape de publicul bucurestean, festivalul in forma actuala - "Bucurestii lui Caragiale" - s-a desfasurat, pe rand, in Centrul Istoric al Capitalei, in Parcul Izvor si, incepand din anul 2017, este gazduit de cea mai veche gradina a Capitalei - Parcul Cismigiu.In contextul actual, festivalul "Bucurestii lui Caragiale" are scopul de a asigura continuitatea operatorilor culturali si de a incuraja consumul cultural la nivel local.