Festivalul Neversea se va organiza in septembrie 2021, nu in iulie. Primarul Constantei anunta ca vrea sa mareasca perioada turistica

"Cu siguranta se va organiza. Locatia va fi aceeasi. (...) Am discutat cu ei sa nu mai fie organizat in mijlocul sezonului estival, pentru ca intentia noastra este sa marim cat mai mult perioada turistica in Constanta. Eu cred ca luna septembrie ar fi una potrivita. Este foarte adevarat si au dreptate domniile lor cand spun ca ei aduc artisti de mare valoare, care au planificari cu doi ani in avans. (...) Plecam de la ideea ca vaccinul va fi efectiv si situatia pandemica va fi buna in vara", a spus Chitac, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, municipalitatea ii va sprijini pe organizatorii festivalului, in bugetul pentru anul 2021 fiind prevazuti bani inclusiv pentru realizarea bransamentului electric pe plaja unde se desfasoara evenimentul."Am prevazut in bugetul pe anul urmator bani pentru a ne respecta promisiunile pe care nu le-am respectat fata de organizatori, in sensul in care sa ducem acolo toate utilitatile necesare, inclusiv curent electric. Pentru asta, trebuie facuta o investitie pentru a duce acolo un cablu, a-l bransa si am prevazut bani pentru asa ceva", a mai declarat primarul Constantei.