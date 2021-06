Fetele din Iasi intoxicate dupa ce au fost spalate pe cap cu o substanta toxica vor fi duse temporar intr-un centru de plasament

Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi Tiberiu Bantas a declarat luni ca reprezentantii institutiei au demarat o ancheta in acest caz, iar primele concluzii arata ca fetitele nu pot fi aduse acasa dupa externarea din spital, intrucat nu pot fi ingrijite corespunzator.Autoritatile au constatat dupa ce au discutat si cu vecinii ca in familie se consuma frecvent alcool si ca se comite acte de violenta. Mama fetelor este plecata in strainatate la munca, ele fiind ingrijite de tatal si bunica lor. Cele trei fetite , de trei, opt si 11 ani, se afla internate la spitalul de copii Sfanta Maria din Iasi, fiind in stare stabila. Dupa externare, fetitele vor fi duse temporar intr-un centru de plasament, apoi se va incerca gasirea unui asistent maternal.Trei fetite de trei, opt, respectiv 11 ani dintr-o comuna ieseana s-au intoxicat cu o substanta, dupa ce au fost spalate pe cap cu o solutie de catre bunici, ele fiind transportate cu elicopterul SMURD la spitalul de copii "Sfanta Maria" din Iasi. Incidentul s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute.Fetitele sunt originare din satul Jigoreni, comuna Tibanesti, judetul Iasi, tatal copilelor sesizand la numarul de urgenta 112 ca acestea au fost intoxicate cu o solutie, dupa ce au fost spalate pe cap de catre bunici.Pana la sosirea elicopterului SMURD si a cadrelor medicale, parintii au fost sfatuiti sa le spele pe fetite cu apa din abundenta in zona capului.La sfarsitul lunii mai, trei copii din localitatea brasoveana Ungra au murit dupa ce mama lor i-a spalat pe cap cu Tomoxan, pentru a scapa de paduchi.