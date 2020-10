Copil de doi ani din Mangalia, decedat dupa ce a cazut de la etajul 3

Potrivit purtatoarei de cuvant a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, dr. Claudia Tatarici, copilul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Mangalia, unde a fost continuat in zadar protocolul de resuscitare, in cele din urma fiind declarat decesul.La locul producerii tragediei s-au deplasat doua ambulante, precum si elicopterul SMURD Din primele verificari efectuate, conform unor surse judiciare, a reiesit ca fetita ar fi cazut de pe fereastra de la bucatarie, in timp ce s-ar fi aflat acasa impreuna cu mama ei.Cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.