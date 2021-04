Inima unei fetite de doi ani care s-a inecat intr-un parau si a fost declarata decedata, dupa o ora de resuscitare, a inceput sa bata. Medicii au dus-o la spital

In ajutorul salvatorilor lor a mai venit un ehipaj SMURD. Dupa o ora de lupta contra-cronometru, medicii s-au declarat invinsi, constatand decesul fetitei. Insa, dupa declararea decesului, pe corpul fetitei au ramas ventuzele prin care se masoara pulsul si tensiunea, probabil acestea fiind conectate inca la aparate, conform Observatornews.ro Insa, in timp ce se pregateau pentru formalitatile in aceste cazuri, medicii au observat uluiti ca fetita are puls. In clipele imediat urmatoare, desi micuta era inca inconstienta, ambulanta SMURD a demarat in viteza catre cel mai apropiat spital.