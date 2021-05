Fetita de 11 ani, injunghiata de propria mama, in Popesti Leordeni. Femeia a vrut apoi sa se sinucida

"In aceasta dimineata, in jurul orelor 08:47, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre un barbat, cu privire la faptul ca intr-un imobil din orasul Popesti Leordeni, sotia acestuia a incercat sa se sinucida si a lovit cu un cutit, copilul.La fata locului s-au deplasat imediat Politistii orasului Popesti Leordeni, pentru desfasurarea de activitati specifice", a transmis IPJ Ilfov.Femeia respectiva a fost transportata la unitatea spitaliceasca din Bucuresti pentru acordarea de ingrijiri medicale, iar copilul a fost transportat de catre tatal acestuia la aceeasi unitate spitaliceasca.Fetita a fost transportata la spitalul "Bagdasar Arseni", din Capitala, in stare stabila, de tatal sau, iar un echipaj medical efectueaza manevre de resuscitare pentru femeie. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, starea femeii este grava, prezentand mai multe plagi toracice si abdominale. Aceasta a fost transportata la acelasi spital, conform realitatea.net Din primele date, s-a stabilit ca femeia era cunoscuta cu probleme psihice.