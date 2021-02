VIDEO Filmarea botezului in urma caruia un bebelus a murit. Imaginile arata ca preotul scufunda copilul adanc in apa

Ciprian Ioan Streza, profesor de Teologie Liturgica la Facultatea de Teologie din Sibiu, a declarat pentru Adevarul ca o mana se tine intre picioarele copilului, iar alta pe fata acestuia pentru a-i proteja nasul si gura. Afundarea in apa, cu fata in jos se face rapid, in fractiuni de secunda, astfel incat apa sa nu aiba timp sa patrunda pe caile respiratorii.In filmare se aude copilul plangand, lucru declarat si de tatal acestuia. Mai mult, este tinut de doua persoane. Preotul ii tine capul, iar cealalta persoana ii tine picioarele. Cu toate ca nu se vede clar, preotul pare sa ii acopere gura si nasul.La scurt timp dupa ce a fost scufundat in apa, copilul nu a mai reactionat si a inceput sa se invineteasca. Medicii i-au scos o cantitate semnificativa de lichid din plamani, l-au resuscitat si apoi intubat. Copilul a fost transportat la spital si internat in sectia de Terapie Intensiva, dar a murit.