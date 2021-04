Filmul incidentului de la Pitesti, in care un barbat a murit sufocat. Omul a fost trantit la pamant si sugrumat de politisti VIDEO

Un barbat de 63 de ani, din Pitesti, a murit vineri, 16 aprilie, la putin timp dupa ce a fost imobilizat de politisti, intr-o piata din Pitesti. Barbatul consuma bauturi alcoolice la o masa a unui restaurant la care izbucnise un incendiu. Din imaginile surprinse de un martor ocular se poate vedea cum pompierii sting incendiul, iar politistii incearca sa il tina la distanta pe un barbat solid, aflat sub influenta bauturilor alcoolice.La un moment dat, se poate vedea cum victima este trimisa din zona incendiului si, fara sa opuna violenta , este trantit la pamant de unul dintre politisti. Dupa ce a fost pus la pamant, barbatul incearca sa se ridice, dar asupra lui se napustesc mai multi politisti care il imobilizeaza.La scurt timp dupa interventie barbatul a murit, iar concluzia medicilor legisti a fost ca barbatul a murit asfixiat, moartea sa fiind violenta.Politistii implicati in incidentul de la Pitesti, in urma caruia un batran a murit, au fost audiati de procurori. Anchetatorii vor sa verifice intreaga interventie, nu doar momentul in care omul a fost pus la pamant."In situatia in care calitatea lor procesuala, in urma cercetarilor, se va schimba, doar in aceasta situatie ei vor fi pusi la dispozitie. Adica, posibil sa lucreze in alta parte cu mai putine drepturi si asa mai departe", a declarat Florin Popa, purtator de cuvant de la Politia Arges.Ministrul de Interne, Lucian Bode , a reactionat la aflarea acestei vesti: "Am primit si o veste trista, de la Pitesti. Cand moare un om e o tragedie. Stiu ce s-a intamplat acolo, la un incendiu politistii au incercat sa incatuseze un barbat de 63 de ani, sub influenta bauturilor alcoolice care refuza sa paraseasca imobilul, barbatul a intrat in stop cardiac, a decedat. Ancheta este preluata de un procuror ".