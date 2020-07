Filmul Malmkrog, in regia lui Cristi Puiu,"capodopera cinematografica" in presa franceza. In Romania, va fi prezentat la TIFF 2020

Filmul luiii are in distributie pe. Filmul este in limba franceza, doar cateva replici sunt in germana, rusa si maghiara, decorul si costumele redau atmosfera inceputului de secol XX din Transilvania. Malmkrog este o coproductie Romania, Serbia, Elvetia, Suedia, Bosnia si Macedonia de Nord. Trailer-ul international realizat de distribuitorul oficial Shellac Films.este o este o ecranizare de epoca, scenariul fiind adaptat dupa. A fost filmat la conacul Apafi din satul Malancrav,judetul Sibiu. Premiera internationala a avut loc la, anul acesta in primavara, iar regizorul a fost distins cu"Cristi Puiu face o treaba extraordinara, jucandu-se cu miscari lente si rigide si cu posturile aristocratice ale personajelor sale. Printre trupurile lor, lumina se stinge sau intra in incapere, tonurile de culoare ale materialelor si mobilei se potrivesc, planurile sunt ca niste picturi. Iar atunci cand nimic nu pare sa te mai surprinda, filmul isi dezvaluie profunzimea si misterele.", scriedespre Malmkrog in regia lui Cristi Puiu."Cristi Puiu prezinta o noua opera cinematografica ametitoare. [...] Malmkrog by Cristi Puiu este cel mai dificil proiect al regizorului pana in acest moment si este extrem de curajos. Cu decorurile la fel de impecabile ca regia, Puiu reuseste sa aduca dinamism unui tablou altfel static", scrie, revista franceza care sustine cinematografia independenta, incluzand filmul pe lista de recomandari pe aceasta luna."Pe cat de somptuos, pe atat de complex, pe cat de arid, pe atat de fascinant, noul film al lui Cristi Puiu este o adevarata lectie de punere in scena", noteazaintr-un review pe care il puteti citi in continuare.Celebrulsi criticul de filmau inclus Malmkrog by Cristi Puiu printre recomandarile de filme de vazut pe marele ecran in Franta! WOW! "Let's get a taste of Malmkrog's intellectual gymnastics", cum spune chiar prezentatoarea! Puteti urmari recenzia de la minutul 4.Prestigiosulargumenteaza ca demersul cineastului roman este un "splendid parcus cinematografic despre puterea limbajului". "Intr-un cadru formal, la fel de clar pe cat de fascinant, cineastul roman resuscita obsesiile intelectuale ale unei epoci si orchestreaza o calatorie cinematografica excelenta asupra limbii.""La finalul secolului al XIX-lea, un latifundiar rus, om de societate, implicat, converseaza cu invitatii sai la masa despre razboi, morala si religie. Pornind de la textele filozofului si poetului rus Vladimir Soloviov, Cristi Puiu compune o intreaga lume in spatele usilor inchise, aparent greu de patruns, dar in care revarsarea de cuvinte si accentele profetice ne poarta departe...", puncteazadespre filmul lui Cristi Puiu."Cristi Puiu ne daruieste o opera unica si curajoasa, iar actorii ne daruiesc o performanta memorabila." - scrie"O capodopera plina de intensitate" asa cum il descriu criticii internationali, Malmkrog by Cristi Puiu se vede in Franta maine, distributia internationala fiind asigurata deeste o coproductie Romania, Serbia, Elvetia, Suedia, Bosnia si Macedonia de Nord.Trailer-ul international realizat de distribuitorul oficial Shellac Films este disponibil la acest link.a regizat, film castigator al Premiului Un Certain Regard la Festivalul International de la Cannes , propunerea Romaniei la Premiile Oscar . Este considerat deschizatorul de drum al Noului Val in cinematografia romaneasca. A fost distins cu titlul Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor de catre ambasadorul Frantei in Romania, Henri Paul, in anul 2011 si decorat cu Ordinul de Merit in Grad de Cavaler de statul roman in 2006.Filmul Malmkrog beneficiaza de sustinerea Centrului National al Cinematografiei, a Institutului Cultural Roman si al Televiziunii Romane.