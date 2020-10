Firea, despre datele referitoare la incidenta imbolnavirilor de COVID-19: "Se face o statistica referitoare la un recensamant care este depasit deja"

Ea precizeaza, de asemenea, ca numarul de cazuri raportate la nivelul Capitalei include numeroase teste realizate de locutori ai altor judete, care merg sa se testeze si trateze in unitatile medicale din Capitala, iar in acest context sustine ca cifrele ar trebui corelate cu cele reale.Gabriela Firea a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca cifra infectarilor raportata la nivelul Capitalei nu se refera doar la locuitorii Bucurestiului pentru ca in Capitala vin pentru testare, diagnosticare si tratament numerosi locuitori ai unor judete situate in special in zona de sud a tarii. In plus, aceasta sustine ca numarul locuitorilor Bucurestiului luat in calcul este cu peste un milion mai mic decat cel real."S-a facut o statistica: aproximativ jumatate dintre cei tratati, vindecati in Bucuresti, nu sunt dintre cetatenii municipiului Bucuresti, de aceea, subliniez faptul, fara a spune ca nu avem o problema, sau ca situatia este usoara, lejera, dar criza nu este cea exprimata de aceasta cifra, ma refer ca criza sanitara, pentru ca se face o statistica referitoare la un recensamant care este depasit deja, cel de acum noua-zece ani de zile, care releva faptul ca in municipiul Bucuresti sunt 2.200.000 de locuitori. Este depasita aceasta cifra. Potrivit tuturor analizelor si monitorizarilor institutiilor internationale, impreuna Bucuresti - Ilfov reprezinta o comunitate de patru milioane de cetateni, doar in municipiul Bucuresti sunt trei milioane si jumatate. Practic, aceste raportari ale procentului de persoane infectate trebuie sa fie in corelare directa cu numarul real al populatiei din municipiul Bucuresti" a afirmat primarul general in functie, Gabriela Firea.Primarul general in functie a precizat ca o decizie privind eventuala modificare a scenariilor in care functioneaza scolile si gradinitele din Bucuresti ar trebui luata de Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, dar ca acesta nu a fost convocat de catre prefectul Capitalei."Cand e o urgenta, nu astepti 48 de ore sa iei o decizie. (...) Elevii, profesorii, parintii trebuie sa stie ce au de facut maine dimineata. (...) Fara a duce intr-o zona politica aceasta discutie, cred ca oamenii care ocupa aceste functii si se bucura de incredere prin lege trebuie sa dea aceste raspunsuri", a mai afirmat Gabriela Firea.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica 3.920 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 180.388. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat si 60 de decese, bilantul fiind de 5.872. In prezent, 749 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul a trecut de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore, in Capitala au fost inregistrate 770 de noi cazuri de COVID-19.Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat pentru Edupedu.ro ca nu are in vedere convocarea duminica a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care coeficientul infectarilor cu noul coronavirus cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, in Bucuresti este de 3,02, ceea ce ar impune masuri speciale.Activitatile in scoli si gradinite se vor desfasura luni in scenariul 2, hibrid, a declarat ministrul Educatiei Monica Anisie , dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat un coeficient al infectarilor cu noul coronavirus cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, in Bucuresti de 3,02. Ea a precizat ca, dupa ce este convocat Comitetul pentru Situatii de Urgenta, daca se va decide sa se treaca la scenariul online, va fi adoptat acest scenariu.