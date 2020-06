Tamponari in serie in Bucuresti, dupa ce angajatii unei firme de salubritate au stropit strazile cu o solutie alunecoasa

Ziare.

com

"Astazi, 30 iunie a.c.politistii Brigazii Rutiere au sanctionat contraventional un operator de salubritate din sectorul 2 pentru nerespectarea prevederilor OG 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor.Mai multe imagini cu cei afectati au fost postate de participantii la trafic pe relele de socializare."Mare atentie in zona Piata Delfinului! S-a dat cu o solutie uleioasa pentru a spala de Covid si sunt cel putin 10 masini lovite si un motociclist accidentat din cate mi-au spus politistii. Cei de la ADP SECTOR 2 au mai dat si prin alte zone pana sa isi dea seama de prostie. Deci daca vedeti carosabilul negricios ca si cum ar fi apa sa stiti ca este aceasta solutie uleioasa", a transmis un internaut pe pagina sa de Facebook In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca pe mai multe artere din sectorul 2 s-a format o pelicula glisanta care a afectat starea de practicabilitate a partii carosabile si a pus in pericol siguranta participantilor la traficul rutier"a transmis Politia Rutiera din Bucuresti.De asemenea, potrivit autoritatilor, la nivelul Brigazii Rutiere au fost inregistrate 21 de apeluri si s-au produs mai multe evenimente rutiere.