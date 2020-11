''Fiti lenesi, salvati vieti'', sunt sfatuiti tinerii germani intr-un videoclip comic

Videoclipul, aparut online in contextul in care Germania se confrunta cu o crestere importanta a cazurilor de COVID-19, scoate in evidenta contrastul dintre sacrificiile modeste ce le sunt solicitate tinerilor din ziua de astazi - sa stea acasa, sa evite contactele inutile - cu cele ale germanilor varstnici, care s-au confruntat cu razboaie si greutati reale.In videoclip este prezentat un barbat in varsta, Anton Lehmann, care priveste inapoi la anul 2020 cand, la varsta de 22 de ani, a fost nevoit sa renunte la petreceri, intalniri cu fete si iesit la bautura cu prietenii. "Cand pericolul invizibil ameninta tot ce ne era drag, ne-am adunat tot curajul si am facut ceea ce se astepta de la noi, singurul lucru corect", spune el. "Adica, nimic", adauga barbatul.Muzica se opreste si Anton Lehmann tanar poate fi vazut stand pe canapea. "Am stat zi si noapte. Canapeaua a fost frontul nostru de lupta, rabdarea a fost arma noastra", continua mesajul.Noua inregistrare face parte dintr-o serie de videoclipuri postate online de purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel , in incercarea de a-i determina pe tineri sa contribuie la reducerea raspandirii COVID-19, pe fondul temerilor ca pandemia ar putea coplesi in curand sistemul sanitar german.Germania a reusit sa faca fata pandemiei mai bine decat alte tari europene, insa in ultima luna a inregistrat o crestere accentuata a numarului de infectii. Bilantul cazurilor de COVID-19 a ajuns in prezent la peste 800.000, dintre care 12.500 de decese.CITESTE SI Jurnalista Zhang Zhan, unul dintre ziaristii care au relatat despre epidemia din Wuhan, acuzata de "raspandire de informatii false". Risca sa stea ani buni dupa gratii