Torta olimpica FOTE 2013 a ajuns la Brasov

Duminica, 10 Februarie 2013, ora 20:17
1797 citiri
Torta olimpica FOTE 2013 a ajuns la Brasov
Foto: Arhiva

Torta olimpica a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) a ajuns, duminica seara, la Brasov.

Aceasta o sa ramana timp de o saptamana in curtea interioara a Primariei, unde va putea fi admirata de localnici si turisti, arata Mediafax.

Flacara olimpica a ajuns la Brasov la ora 18:00 si i-a fost inmanata lui Vlad Grigori, capitanul echipei de hochei a clubului Corona Brasov. Acesta i-a inmanat-o, la Muzeul de Arta, lui Vlad Ionescu, in varsta de 18 ani, recunoscut pentru performantele obtinute la patinaj.

El a dus-o pana la Primaria Brasovului, unde a fost preluata de primarul George Scripcaru, care i-a inmanat-o fostei patinatoare Romica Pop-Damboianu, campioana nationala la patinaj artistic pana in 1942, in varsta de 93 de ani.

"România nu are nevoie de un președinte turist", atacă partidul lui Simion. Nicușor Dan, criticat dur pentru că a lipsit de la Ziua Marinei. "Mai absent decât Iohannis"
"România nu are nevoie de un președinte turist", atacă partidul lui Simion. Nicușor Dan, criticat dur pentru că a lipsit de la Ziua Marinei. "Mai absent decât Iohannis"
Dan Tanasă, purtătorul de cuvânt al AUR, susţine că Nicuşor Dan "arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor", iar România nu are nevoie de un preşedinte...
De ce a ales Nicușor Dan Mănăstirea Sîmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Explicația președintelui
De ce a ales Nicușor Dan Mănăstirea Sîmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Explicația președintelui
Președintele Nicușor Dan a explicat vineri, 15 august, de ce nu a participat la ceremoniile tradiționale de Ziua Marinei organizate la Constanța, absența sa stârnind controverse. Dan a fost,...
#flaca olimpica Brasov, #torta olimpica ajuns Brasov, #flacara olimpica ajuns Brasov , #eveniment
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: tocmai s-au semnat actele de divort, dupa un scandal urias si acuzatii grave
Digi24.ro
Un fost gardian la o inchisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de inchisoare. De ce a fost acuzat
Adevarul.ro
Imaginile cu Trump si Putin care au dat fiori Ucrainei si Europei

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Planurile profesorilor privind greva, năruite. Cum ar putea fi obligați să meargă la ore: „Noi nu avem fond de grevă în sindicat, este ridicol”
  2. Haos pentru toată lumea după comasare. Unele școli au găsit alte soluții legale. Sindicalist: „Guvernul a aruncat un ciocan în niște mecanisme fragile”
  3. Chichița legislativă prin care magistrații își pot majora pensia în ultima lună, în ciuda reformei
  4. Descoperire extraordinară, confirmată de experții din Elveția: O forță gigantică se mișcă pe Pământ, într-un loc neașteptat VIDEO
  5. Schimbare dramatică de situație, pusă la cale de Trump: Avioanele americane îl apără pe Putin VIDEO
  6. Descoperire neașteptată la Ierusalim: Obiect misterios legat de o profeție biblică a lui Iisus Hristos VIDEO
  7. Ucraina lovește portul rusesc Olia din Marea Caspică. O navă ce transporta componente iraniene pentru drone Shahed, vizată
  8. Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin. La ce se gândea președintele SUA când se afla față în față cu liderul de la Kremlin
  9. Ați folosi un robot drept mamă-surogat? China dezvoltă primul humanoid din lume, capabil să ducă o naștere la termen
  10. Jurnalistă rusă, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare. A fost trimisă după gratii pentru că a criticat atacul Rusiei împotriva Ucrainei