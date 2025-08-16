Torta olimpica FOTE 2013 a ajuns la Brasov

Torta olimpica a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) a ajuns, duminica seara, la Brasov.

Aceasta o sa ramana timp de o saptamana in curtea interioara a Primariei, unde va putea fi admirata de localnici si turisti, arata Mediafax.

Flacara olimpica a ajuns la Brasov la ora 18:00 si i-a fost inmanata lui Vlad Grigori, capitanul echipei de hochei a clubului Corona Brasov. Acesta i-a inmanat-o, la Muzeul de Arta, lui Vlad Ionescu, in varsta de 18 ani, recunoscut pentru performantele obtinute la patinaj.

El a dus-o pana la Primaria Brasovului, unde a fost preluata de primarul George Scripcaru, care i-a inmanat-o fostei patinatoare Romica Pop-Damboianu, campioana nationala la patinaj artistic pana in 1942, in varsta de 93 de ani.

