Flagrant DNA la Prefectura Mehedinti. Doi sefi din administratia locala, retinuti pentru spaga

Flagrant la Prefectura

Seful Serviciului Juridic din cadrul Prefecturii Mehedinti si directorul executiv al Directiei Cadastru Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin au fost retinuti, vineri, de procurorii DNA pentru coruptie Este vorba despre Constantin Vintila, sef al Serviciului Juridic din cadrul Institutiei Prefectului Mehedinti si membru al Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. Acesta este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita in forma continuata (2 acte materiale), spalarea banilor si complicitate la luare de mita.De asemena, Catalin Iancu Predut, directorul executiv al Directiei Cadastru Fond Funciar din cadrul Primariei municipiului Drobeta Turnu Severin este cercetat pentru luare de mita.In ordonanta procurorilor se arata ca Vintila Constantin ar fi cerut si ar fi primit o suma de bani de la o persoana (martor), pentru a rezolva ca aceasta persoana sa poata intra in posesia unui teren de 5.000 mp in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.Insa, potrivit anchetatorilor, persoana respectiva era indreptatita sa intre in posesia suprafetei de teren ca mostenitor, dupa ce castigase in instanta dreptul de reconstituire.Dar, in schimbul banilor, Constantin Vintila ar fi formulat, in numele persoanei indreptatite, o cerere pentru punerea in posesie cu terenul de 5.000 mp si pentru a-i facilita emiterea unei hotarari favorabile de catre Comisia de fond funciar.Apoi, functionarul din prefectura a mai primit, in cursul anului 2019, de la aceeasi persoana, o suprafata de teren de 1.000 de mp pentru sine. In schimb, acesta s-ar fi angajat sa asigure eliberarea efectiva a titlului de proprietate si punerea in posesie efectiva cu terenul de 5.000 mp situat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin."Ca urmare a presiunilor constante exercitate de inculpatul Vintila Constantin in perioada mai - iunie 2020 asupra persoanei indreptatite, aceasta a incheiat la notar, la data de 9 iunie 2020, un contract de dezmembrare a suprafetei de 5.000 mp teren si de vanzare-cumparare a unei parti de 1.000 mp de teren catre inculpatul Vintila Constantin. In realitate, contractul respectiv fusese incheiat si autentificat doar pentru a masca bucata de teren de 1.000 mp ce urma sa fie cedata functionarului, drept mita", se arata in comunicatuld e presa al DNAInsa nu numai angajatul prefecturii a cerut spaga de la cetateanul respectiv. Potrivit DNA, pentru finalizarea cu succes a procedurii administrative de reconstituire a dreptului de proprietate, si inculpatul Predut Iancu Catalin, director executiv al Directiei de Cadastru si Fond Funciar din cadrul Primariei mun. Drobeta Turnu Severin ar fi pretins de la aceeasi persoana, in cursul anului 2019, prin intermediul inculpatului Vintila Constantin, cedarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 1.000 de mp".Insa, in perioada 1 - 9 iulie 2020, s-ar fi convenit ca, in locul transferarii gratuite a bucatii de teren de 1.000 mp, inculpatul Predut Iancu Catalin sa primeasca efectiv o suma de bani in numerar - 30.000 de euro.La data de 9 iulie 2020, pentru sprijinul acordat persoanei indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate, inculpatul Predut Iancu Catalin ar fi primit banii pretinsi, respectiv 30.000 de euro, in biroul inculpatului Vintila Constantin, imprejurare in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.La data de 10 iulie 2020, cei doi inculpati urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.