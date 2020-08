Florin Calinescu intra in cursa pentru Primaria Capitalei, din partea Partidului Verde. Candidatura sa a fost inscrisa la Biroul Electoral Central

"Am reusit! Florin Calinescu intra in cursa pentru Primaria Capitalei. Avem un proiect unic, pe care niciun alt partid nu si-l va asuma: Bucuresti-Ilfov o singura comunitate, o administratie supla, moderna, un nivel de viata urbana ridicat, asa cum merita cea mai puternica comunitate din Estul Europei. Avem nevoie de proiecte GREEN si SMART! Impreuna construim Metropola Verde Bucuresti-Ilfov!", a scris marti seara Vlad Soare, pe contul de Facebook "Tarziu in noapte am depus candidatura pentru presedintele nostru Florin Calinescu, care de astazi intra in cursa electorala pentru a castiga Primaria Capitalei. Din pacate, Florin nu poate fi alaturi de noi, o problema de familie l-a retinut, ar fi dorit astazi sa fie aici, dar fiti fara griji, el o sa iasa in strada, alaturi de aceasta minunata echipa de consilieri sa construim impreuna metropola verde Bucuresti-Ilfov", spune Vlad Soare, intr-o inregistrare video facuta marti alaturi de mai multi membri ai partidului.Printre cei care si-au depus candidatura la Primaria Municipiului Bucuresti se numara Gabriela Firea PSD ), Traian Basescu (PMP), Nicusor Dan - candidatul unic al Dreptei (sustinut de PNL si Alianta USR -PLUS), Ioan Sirbu - Pro Romania, Ilan Laufer , de la Platforma Social Liberala (PSL), Calin Popescu Tariceanu ALDE ) si Viorel Catarama , liderul partidului Dreapta Liberala.Florin Calinescu a anuntat anul trecut la Digi24 ca a intrat in politica.Celebrul actor a infiintat Partidul Verde, al carui presedintele este, si a spus ca este in cautarea tinerilor pe care doreste sa-i creasca. "Partidul Verde nu e stanga, nu e de centru-stanga si nu va face niciodata vreo alianta cu PSD", a declarat atunci Calinescu. El a cochetat la un moment dat si cu ideea de a candida la alegerile prezidentiale, noteaza Digi24