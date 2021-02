Florin Citu a avut intrevederi cu mai multi oficiali ai Comisiei Europene. Subiectele discutate

Ce a discutat cu Timmermans

Centrul Cyber al UE, in Romania

El s-a mai intalnit si cu alti inalti oficiali ai Colegiului Comisarilor - Margrethe Vestager, vicepresedinte executiv al CE pentru o Europa pregatita pentru era digitala, Adina Valean , comisar european pentru transporturi.Potrivit unui comunicat al Guvernului, discutiile cu inaltii oficiali ai Comisiei Europene au vizat atat prioritatile de ansamblu de la nivelul UE si viziunea Romaniei in raport cu acestea, cat si elemente de interes specific din perspectiva portofoliului demnitarilor europeni.CITESTE SI: Florin Citu, in vizita de lucru la Bruxelles. Se va intalni cu liderii UE, dar si cu Dacian Ciolos, Adina Valean si Mircea Geoana "In cadrul acestor intrevederi, premierul Florin Citu a prezentat prioritatile Guvernului Romaniei in raport cu dosarele europene. De asemenea, a transmis un mesaj de angajament substantial din partea Romaniei de a actiona, in continuare, ca partener de incredere si profund dedicat proiectului european.De asemenea, a exprimat intreaga disponibilitate a Romaniei de a participa activ la efortul comun de refacere a Uniunii post-criza si de avansare a implementarii obiectivelor pe termen lung agreate prin Agenda Strategica 2019-2024. Totodata a ridicat in cadrul discutiilor tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen, care ramane un obiectiv prioritar al Romaniei", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca discutiile cu Frans Timmermans s-au concentrat pe obiectivele formulate prin Pactul Ecologic European, context in care prim-ministrul Citu a reiterat sprijinul Romaniei pentru atingerea neutralitatii climatice pentru 2050 si pentru cresterea nivelului de reducere a emisiilor pentru 2030." Demnitarul roman a subliniat importanta stabilirii unui cadru de implementare flexibil, cu mecanisme de sprijin adecvate pentru statele membre care sa tina cont de realitatile economice si sociale cu care acestea se confrunta si care sa nu determine o povara suplimentara pentru cetatenii europeni, in special cei aflati in situatii mai precare din punctul de vedere al bunastarii.De asemenea, prim-ministrul Romaniei a reiterat importanta pe care Romania o acorda utilizarii gazului in acest proces de tranzitie, posibilitate confirmata de comisarul european, inclusiv in ce priveste dezvoltarea retelelor de distributie a gazului natural ", se spune in comunicat.Totodata, intrevederea cu Margrethe Vestager a oferit prilejul unui schimb de opinii referitor la consecintele crizei generate de pandemia de COVID-19 asupra companiilor europene, inclusiv a celor din Romania, si la mecanismele pentru sprijinirea eforturilor acestora de redresare.Prim-ministrul Florin Citu a apreciat activitatea Comisiei in acest context si masurile rapide de adaptare a cadrului legislativ in vigoare."De asemenea, avand in vedere relevanta tot mai mare a sectorului digital la nivel european, prim-ministrul Florin Citu a aratat interesul pe care Guvernul Romaniei il acorda acestui domeniu si a subliniat asteptarea realizarii unei reale convergente digitale in cadrul Uniunii Europene, prin investitii in infrastructura si in dezvoltarea de competente digitale in toate statele membre. In acest cadru, a prezentat proiectele de digitalizare avute in vedere de Romania, cu accent pe digitalizarea administratiei, inclusiv a celei fiscale, a sistemului educational si altele", precizeaza sursa citata.De asemenea, comisarul european a felicitat Romania pentru castigarea competitiei europene privind gazduirea Centrului Cyber al UE, fiind reiterata disponibilitatea de a fi sprijinita operationalizarea sa cat mai curand.Conform comunicatului, in cadrul reuniunii cu Adina Valean au fost abordate aspecte de actualitate ale agendei europene, luand in considerare relevanta domeniului transporturilor pentru buna functionare a pietei interne a UE si a economiilor statelor membre, evidentiata suplimentar in contextul pandemiei."Cei doi oficiali au subliniat in acest context importanta mentinerii in continuare a coridoarelor de tranzit (Green lanes) pentru facilitarea mobilitatii pe durata crizei. De asemenea, a fost discutata situatia dificila creata de Pachetul Mobilitate I, fiind amintite actiunile inaintate de Romania si de alte state membre afectate la Curtea de Justitie a Uniunii Europene", potrivit aceluiasi comunicat.In context, premierul roman a mentionat prioritatea acordata la nivel national proiectelor de infrastructura, avand in vedere contributia acestora la dezvoltarea economica a Romaniei."A subliniat importanta unei abordari echilibrate in procesul de adaptare a acestui domeniu la noile obiective de clima si digitale, cu luarea in considerare a imperativului de dezvoltare si modernizare specific fiecarui stat membru. A salutat initiativa comisarului european de infiintare a unui Task Force format din experti ai Comisiei Europene care sa ajute statele membre, inclusiv Romania, sa pregateasca o proiecte de infrastructura de transport eligibile pentru finantare din Facilitatea UE de Redresare si Rezilienta", se mai arata in comunicat.