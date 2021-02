UPDATE VIDEO Citu: A fost adoptata OUG cu amanarea cresterii pensiilor si suspendarea voucherelor de vacanta

Anunturile premierului:Deficitul bugetar ramane cum am stabilit. Deficitul ramane acelasi. Vor fi poate modificari in interior, la credite de angajament.Este posibil ca la Ministerul Dezvoltarii sa fie buget mai mare la PNDL si la Compania Nationala de Investitii.Acest buget care a primit in premiera aviz pozitiv de la Consiliul Fiscal a primit aviz negativ de la CES.Nu vom creste taxe, vom creste economia prin reforma si digitalizarea aparatului public.A fost aprobata ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscale, mentinerea punctului de pensie, amanarea pana in 2022 a legii privind statutul personalului feroviar, taierea sporului de 30% pentru angajatii din prefecturi.Voucherele de vacanta au fost amanate pentru 2022.Am alocat resurse la acest buget la nivel istoric. Veti vedea ca executia este foarte buna.Parlamentul va reaseza salarizarea si sporurile.Daca economia Romaniei are o performanta foarte buna anul acesta, atunci pensiile vor creste mai mult. Acestea vor creste, din 2022, cu rata anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea salariului mediu brut.Lucram la un proiect de lege pentru limitarea numarului de membri in CA la companiile de stat si a indemnizatiilor. Cred ca vor fi maximum 5 de membri intr-un Consiliu de Administratie.La Sanatate bugetul total e de aproape 57 de miliarde de lei.Sunt comunitati in Romania care au nevoie de cateva sute de mii de lei pentru dezvoltare, pentru supravietuire.