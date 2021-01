Florin Citu: Banca Mondiala claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri in pandemie

"Banca Mondiala confirma: masurile pe care le-am luat in contextul pandemiei COVID-19 claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume. (...) Banca Mondiala a analizat un numar de 154 de tari si un total de peste 3.000 de masuri financiare luate de catre acestea in contextul pandemiei. Analiza concluzioneaza ca Romania, alaturi de tari precum SUA, Germania, Franta sau Australia, a avut cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar si aplicabilitate, la nivelul masurilor financiare adoptate ca raspuns la criza provocata de COVID-19", a scris Citu, marti, pe pagina sa de Facebook Potrivit prim-ministrului, cele mai "importante" si "de succes" masuri luate in Romania sunt amanarea ratelor bancare, IMM Invest, suspendarea executarilor silite prin poprire, eliminarea dobanzilor si penalitatilor de intarziere, prorogarea termenului pentru restructurarea obligatiilor bugetare, derogarea de la plata impozitului pe profit, amanarea la plata pentru serviciile de utilitati pentru IMM-uri, prorogarea termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transport CITESTE SI: