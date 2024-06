Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca in aceasta perioada este definitivat controlul inceput in luna februarie la Primaria Capitalei, iar "legea a fost incalcata in toate aspectele investigate de Ministerul Finantelor". Ministrul precizeaza ca Inspectia Economica (IE) este in control la cinci dintre companiile municipale si vor fi controlate toate.

"La inceputul anului, in februarie, Inspectia Economica din MFP a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti. PMB a fost << ocolita >> foarte multi ani de astfel de controale. Controlul a fost intrerupt pe perioada starii de urgenta dar este definitivat acum. Voi prezenta mai multe detalii in cadrul declaratiilor de presa pe care le fac saptamanal de la MFP. Pana atunci, va pot spune ca legea a fost incalcata in TOATE aspectele investigate de MFP", a transmis, marti, Florin Citu.

Acesta anunta ca in prezent sunt verificate cinci dintre companiile municipale.

"In acest moment IE este in control la 5 companii ale MB si le vom controla pe TOATE. V-am promis ca voi elimina risipa si furtul banului public din TOATE institutiile publice. Asa voi face", a mai transmis Citu.

La inceputul anului, Florin Citu anunta ca va face un control la Primaria Capitalei si la companiile din subordine, intrucat institutia nu a mai fost controlata de zece ani de zile.

Ministrul afirma ca aceasta coincidenta este "bizara", Primaria Bucuresti fiind condusa de 10 ani de catre PSD.

"Vrem sa stim daca banii au fost folositi in interesul romanilor sau au ajuns in buzunarele celor de la PSD", a spus atunci Citu.

Primarul general Gabriela Firea a declarat, toto atunci, ca nu se teme de niciun control si asteapta cu paine si sare orice controlori, Primaria Capitalei fiind cea mai controlata institutie din tara.

Firea a afirmat ca a vrut 50 de controale de la diferite institutii, unele fiind trimise de catre colegii sai de la PSD. Primarul general afirma ca Primaria Bucuresti este "o institutie sub asediu" si i-a cerut ministrului Finantelor sa nu faca abuzuri.

Ads