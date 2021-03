Florin Citu, dupa promulgarea bugetului: "De acum nu mai exista scuze. Romanii asteapta multe de la noi si nu-i vom dezamagi"

"Gata! Legea bugetului a fost promulgata! Avem cel mai echilibrat buget din ultimii 30 de ani, un buget care se concentreaza pe investitii. Am promis, am facut", a scris premierul, luni, pe Facebook , dupa promulgarea Legii bugetului de stat.Premierul a precizat ca lucrurile promise trebuie indeplinite.CITESTE SI: Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat pentru anul 2021 "De acum nu mai exista scuze. Romanii asteapta multe de la noi si nu-i vom dezamagi", a mai scris Citu.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea bugetului de stat pentru anul 2021.Bugetul si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021 au fost adoptate de Parlament, saptamana trecuta, in forma initiata de Executiv, fara amendamente.