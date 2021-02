Florin Citu e convins ca motiunea depusa de PSD nu va trece in Parlament. Argumentele premierului

"Nu are cum sa treaca in primul rand o motiune la vot. Suntem in alta logica decat a anilor precedenti. De ce sa vorbim de remaniere cand lucrurile merg foarte bine? Nu inteleg de ce", a declarat Citu la Parlament, la finalul sedintei coalitiei, intrebat daca, in cazul in care motiunea simpla pe sanatate va trece la vot, va demite acel ministru.El a amintit ca va exista o analiza a ministrilor, dar "asta este altceva".CITESTE SI: Citu sustine ca Romania a avut cea mai mare crestere economica din UE in trimestrul IV. "Au incercat sa ma contrazica trompetele PSD-iste, dar s-a adeverit ce am zis eu" "In legea bugetului voi incerca sa introduc acesti indicatori sau aceste tinte intermediare, in vara premierul evalueaza, bineinteles, pentru ca avem un singur premier, evalueaza performanta ministrilor si executia bugetara si apoi luam decizii pe baza acestora. (...) E foarte simplu, premierul, este un singur premier care face aceasta evaluare. Se pot face evaluari in coalitie, bineinteles, dar deciziile de a vedea evolutia sau executia bugetara se iau de catre premier", a precizat Citu.Votul asupra motiunii urmeaza sa fie dat in sedinta plenului de miercuri.PSD a depus, miercurea trecuta, in plenul Camerei, motiunea simpla intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu , un pericol pentru sanatatea si viata romanilor", semnata de 109 deputati social-democrati.