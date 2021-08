Premierul Florin Cîțu, replică pentru partenerii de coaliție care critică PNDL: "Noi nu plătim primarii, ci plătim companii din România care lucrează"

"În ceea ce priveşte PNDL care este acum în derulare, PNDL 2, sunt facturi. Noi nu plătim primarii aici, plătim companii din România care lucrează. Dacă colegii noştri de la USR doresc ca acele companii să dea faliment să vină să spună acest lucru. Noi - şi am spus din primul moment în care am preluat guvernarea în 2019, guvernul precedent, dar şi astăzi - ne plătim facturile. Statul român nu o să mai fie un stat care nu îşi plăteşte facturile. Când am preluat această guvernare erau facturi neplătite de şapte - opt luni de zile. Vom plăti facturile, despre asta este vorba", a spus şeful Executivului , într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria Referindu-se la programul de investiţii "Anghel Saligny", el a precizat că "nu are legătură cu primarii", el fiind un program care dezvoltă România."Încă, în 2021, avem foarte multe localităţi care nu au lucruri de bază: canalizare şi apă. Nu mai vorbim de asfalt", a subliniat Florin Cîţu. Miercuri, Cristina Prună (USR PLUS), vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a criticat intenţia PNL de a elabora un nou plan de investiţii după modelul Planului Naţional de Dezvoltare Locală, cu o valoare de aproximativ 50 de miliarde de lei, apreciind că PNDL este un "concept pesedist de mituit primarii"."A început să se vorbească din nou de PNDL-uri şi alte concepte pesediste de mituit primarii. Vreau să ne aducem cu toţii aminte că nu există program din care să se fi furat mai mult ca din PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală). Ce reprezintă de fapt acest PNDL? Sume astronomice din taxele şi impozitele noastre care mai devreme sau mai târziu se vor duce tot în toalete de 80.000 de euro în şcoli sau becuri de 2.000 de euro. Vă mai amintiţi de faimoasele investigaţii jurnalistice în faţa cărora ne-am crucit cu toţii? E scandalos să nu fi învăţat nimic din risipa de bani publici care s-a întâmplat sub ochii noştri neputincioşi. Acum, în şedinţele PNL se vorbeşte de 50 miliarde de lei (10 miliarde de euro!) pentru noi proiecte de 'dezvoltare locală'", scria Cristina Prună, pe Facebook