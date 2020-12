Florin Citu, premierul propus de PNL, USR-PLUS si UDMR. Cum si-au impartit ministerele

In ce priveste repartitia ministerelor, PNL , care a obtinut cele mai multe voturi din actuala coalitie, va lua partea leului, noua ministere. Alianta USR PLUS a obtinut si ea sase ministere, iar UDMR va avea in portofoliu trei ministere."Asa cum ne-am angajat imediat dupa ce romanii au votat, cele trei partide au ajuns azi la o intelegere in ce priveste structura guvernului. Florin Citu e candidatul la functia de premier. PNL e candidat pentru presedintia Camerei Deputatilor, USR PLUS are candidat la sefia Senatului. Vor fi doi vicepremieri, 18 ministere. 9 ministere la PNL, 6 USR PLUS si 3 UDMR. PNL va gestiona MApN, Ministerul de Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educatiei, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii", a explicat Ludovic Orban , vineri seara.La randul sau, liderul USR, Dan Barna a venit cu detalii despre ministerele obtinute de formatiunea sa politica. "Am gasit, spunem noi cea mai buna solutie pentru o majoritate parlamentara. Portofoliile USR sunt Ministerul Justitiei, Transporturilor, Cercetarii, Economiei si partea de antreprenoriat", a spus Barna.A urmat liderul PLUS, Dacian Ciolos : "Iata ca am reusit astazi sa oferim o structura de guvern supla, cu un premier convenit. Avem mai multe proiecte de implementant in justitie . Vom implementa planul national de rezilienta prin ministerul fondurilor europene. Vrem sa ajutam mediul antreprenoriat, in special mediul Horeca care a avut de suferit in urma pandemiei. Cercetarea, inovarea si digitalizarea am vrut sa il punem intr un singur minister".In sfarsit, presedintele UDMR, Kelemen Hunor , si-a exprimat convingerea ca noua coalitie va functiona in urmatorii 4 ani. "Sunt convins ca vom reusi sa crestem economia, sa investim in locuri de munca si de asta noi am decis sa participam la guvernare. Vom asuma ministerul dezvoltarii pentru ca trebuie sa reducem decalajele de dezvoltare, ministerul Apelor si Padurilor, pentru ca dezvoltarea durabila inseamna sa avem grija de mediu si ministerul Tineretului si Sportului".CITESTE SI: