Premierul Florin Citu afirma ca i-a lipsit interactiunea sociala pe durata pandemiei: Sa stai la o terasa, sa bei o cafea, sa mananci ceva, sa fii cu prietenii

Premierul Florin Citu a vorbit, miercuri seara, la podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar despre faptul ca i-a lipsit interactiuna sociala pe durata pandemiei."Imi place sa merg la o teresa, sa beau o cafea. Ultimul an a fost greu pentru oameni", a afirmat premierul."Asta imi lipsea: sa stai la o teresa si sa bei o cafea", a adaugat el.Premierul a precizat ca toata lumea are nevoie de componenta sociala: "Peste tot in lume, oamenii au nevoie de partea asta sociala, toti avem nevoie componenta asta sociala. Sa stai la o terasa, sa bei o cafea, sa mananci ceva, sa fii cu prietenii. Asta e".In ultima perioada, restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au fost relaxate in multe orase, fiind deschise localurile si restaurantele.