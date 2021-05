Citu, despre antentatul de la Arad: "Este un eveniment grav. Sa fim vigilenti sa nu se mai intample"

"Este primul atentat in 30 de ani de zile. In primul rand, trebuie sa observam ca am reusit sa evitam astfel de evenimente 30 de ani de zile. Nu stiu daca mai exista vreo tara in zona, in jurul Romaniei, care a evitat astfel de evenimente. Este un lucru grav, foarte grav. In acest moment stiu ca toate institutiile si este o ancheta pe care o face procuratura, asteptam rezultatele. Sunt experti din toate institutiile abilitate sa ancheteze un astfel de caz si vom vedea ce s-a intamplat.In acest moment nu am detalii la ceea ce s-a intamplat, dar este adevarat, este un eveniment grav care eu sper sa nu se mai repete si sa fim vigilenti in perioada urmatoare, sa nu mai avem astfel de evenimente. Cu siguranta vom afla ce s-a intamplat acolo, vom invata si nu vom mai permite astfel de evenimente", a afirmat Florin Citu, luni seara, la Digi 24.Premierul considera ca Romania ramane o tara sigura si dupa acest incident."Un eveniment in 30 de ani de zile nu inseamna ca Romania este o tara nesigura", a adaugat Citu.Sute de investigatori sunt implicati in elucidarea mortii lui Ioan Crisan , omul de afaceri asasinat in Arad prin plasarea unei bombe in masina personala. xecutia extrem de violenta s-a petrecut sambata, 29 mai, in parcerea unui supermarket Profi.