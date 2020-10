FMI: Investitiile publice vor fi cruciale pentru revenirea din pandemia de COVID-19

Majorarea acestor cheltuieli, avand in vedere nivelul redus al dobanzilor la nivel global, ar putea "crea milioane de locuri de munca directe pe termen scurt si alte milioane indirect pe termen lung", au apreciat o serie de oficiali intr-o postare pe blog-ul FMI.Plecand de la ipoteza ca este vorba de "investitii de calitate", institutia financiara cu sediul la Washington sustine ca majorarea investitiilor publice cu 1% din Produsul Intern Brut ar putea duce la cresterea celor private cu 10%, a gradului de ocupare cu 1,2% si a PIB-ului cu 2,7%, alaturi de cresterea gradului general de incredere in revenire.Pandemia de coronavirus a provocat o incetinire economica semnificativa la nivel global, insa, chiar si inainte de pandemie, FMI aprecia ca investitiile publice "au fost foarte slabe in ultimul deceniu, in pofida deteriorarii drumurilor si podurilor in unele dintre economiile avansate si a nevoilor mari de infrastructuri pentru transport , apa curata si canalizare" in tarile sarace.FMI estimeaza ca intre doua si opt locuri de munca sunt create pentru fiecare milion de dolari cheltuiti pentru infrastructura traditionala si intre 5 si 14 pentru fiecare milion de dolari cheltuiti pentru cercetare, dezvoltare si tehnologie verde.In timp ce incurajeaza tarile sa mentina infrastructurile actuale, FMI a incurajat guvernele sa reanalizeze proiectele care au fost amanate in trecut si sa faca planuri pentru unele noi care sa se concentreze pe nevoile lor dupa ce pandemia va trece.