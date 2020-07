Focar de coronavirus la Spitalul Municipal Timisoara. De la o pacienta s-au infectat trei asistente, doua infirmiere si doua colege de salon. Femeia a murit ulterior

Managerul Spitalului Municipal Timisoara, medicul Daniel Malita, a declarat, joi, ca in 30 iunie pacienta a ajuns la Sectia de Dermatologie a Spitalului Municipal unde a fost testata pentru COVID-19, iar testul a iesit negativ. Dupa cateva zile de tratament in Sectia de Hematologie, unde fusese transferata, in 3 iulie, femeia a cerut sa fie externata, pe semnatura, a declarat managerul spitalului, citat de News.ro.In 4 iulie, la doar o zi distanta, femeia s-a simtit rau, din nou, si s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Timisoara. Conform protocolului, i-au fost recoltate probe pentru un nou test de coronavirus. Pana sa ajunga rezultatele testului, ea a fost transferata la Spitalul Municipal pentru a fi tratata pe Sectia de Hematologie."O pacienta a fost internata in 30 iunie pe Dermatologie, cu un test PCR negativ. Pe baza acestui test s-a facut si internarea. Dupa cateva zile a fost dusa pe Hematologie, prin transfer intraspitalicesc si nu s-a repetat PRC pentru ca protocoalele nu cer acest lucru. Vineri seara a fost externata la cerere. Nu a avut simtomatologie de coronavirus. Sambata noaptea s-a prezentat la UPU Judetean, a fost testata din nou, conform protocoalelor in vigoare. A fost trimisa la noi, la Hematologie. Testul a venit dupa o zi si ceva, si a fost pozitiv. In timpul acesta, o parte dintre cadrele medicale au asistat-o", a declarat, pentru News.ro, Daniel Malita, managerul Spitalului Municipal din Timisoara.In total, doua infirmiere, trei asistente, dar si doua dintre colegele de salon ale femeii au fost infectate cu COVID-19, iar pacienta zero a decedat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, unde fusese internata de urgenta.Asistentele infectate au refuzat spitalizarea."Una dintre cele doua paciente este la Spitalul CFR , stabila din punct de vedere hematologic, este sub observatie hematologica si infectioasa. Cealalta pacienta este destul de grav, este izolata si o tratam noi, ca patologie Covid, in Zona Rosie. Cadrele noastre medicale, infirmierele sunt internate la Spitalul de Boli Infectioase, asistentele sunt sub observatie la domiciliu. Au semnat pe proprie raspundere ca se autoizoleaza la domiciliu, fiind asimptomatice", a adaugat medicul Daniel Malita.La Spitalul Municipal Timisoara a fost testat tot personalul medical de pe sectiile de Hematologie, Medicina Interna si Gastroenterologie, iar rezultatele au fost negative.Spitalul Municipal Timisoara s-a mai confruntat cu o situatie asemanatoare, atunci cand Maternitatea Odobescu, aflata in subordinea spitalului, a avut zeci de cadre medicale, paciente, dar si bebelusi, infectati cu coronavirus.