Prahova: Focar de COVID-19 depistat la un centru social din subordinea DGASPC

"Directia de Sanatate Publica Prahova a identificat un focar de SARS-CoV-2 la Centrul de Servicii Sociale Sfantul Andrei Ploiesti, acolo unde 7 persoane au fost depistate cu noul coronavirus . Dintre acestea 5 persoane fac parte din randul angajatilor centrului, iar doua persoane fac parte din randul beneficiarilor, avand varste de 4 si 18 ani. Salariatii s-au izolat la domiciliu, copiii raman in supraveghere medicala, izolati, in centru. S-a efectuat dezinfectia spatiilor", informeaza Prefectura Prahova.Conform celei mai recente raportari pentru 24 de ore, sunt 145 de persoane nou confirmate cu SARS-CoV-2, in judetul Prahova, cele mai multe dintre acestea - 67, facand parte din categoria de varsta 40-59 de ani.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetul Prahova 7.583 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2, iar 256 dintre pacienti au decedat. In doar 24 de ore au fost raportate cinci noi decese asociate infectiei cu SARS-CoV-2, fiind vorba despre doi barbati de 62 si 65 ani si trei femei cu varste de 48, 68 si 84 de ani, cu totii avand comorbiditati.