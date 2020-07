40 de infectati cu COVID-19 la un centru pentru persoane cu dizabilitati din Arges

"La centru sunt persoane adulte cu handicap neuro-psihic. Opt dintre cei 29 beneficiari depistati pozitiv sunt deja internati. Ceilalti 21 de beneficiari raman momentan in Centru, fiind izolati. Avem si 11 angajati depistati pozitiv, un salariat fiind deja internat. Au fost consultate toate persoanele de catre doi medici infectionisti. In total, in Centrul de la Vulturesti avem 54 de beneficiari si 57 de salariati. Cautam in prezent solutii pentru a ii suplini pe angajatii depistati pozitiv pentru a asigura in continuare ingrijirea beneficiarilor din centru", a declarat Iuliana Matei, director adjunct la DGASPC Arges, pentru Adevarul