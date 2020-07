Focar de pesta porcina in Timis. Cadavrele a doi porci domestici, gasite pe marginea drumului

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Prefecturii Timis, cadavrele celor doi porci, in varsta de aproximativ 8 - 9 luni, au fost aruncate pe marginea drumului care leaga localitatile Ghiroda de Mosnita Veche, in extravilanul apartinand comunei Ghiroda, in apropiere de Timisoara."A fost facuta o prima analiza la DSVSA Timis, in urma careia a reiesit ca cele doua animale erau infectate cu pesta porcina africana. Probele au fost trimise la Bucuresti, la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala pentru a o noua analiza, in urma careia s-a confirmat diagnosticul de pesta porcina africana. Intre timp au mai aparut trei suspiciuni de pesta porcina africana in localitatile Icloda si Recas, la porci din gospodariile populatiei. Este vorba despre o gospodarie la Icloda, iar la Recas sunt doua exploatatii in aceeasi locatie. Este vorba despre 77 de porci la Icloda cu suspiciune de pesta porcina, 70 de porci intr-o exploatatie la Recas, si 40 in cealalta exploatatie. Inspectorii DSVSA s-au deplasat ieri la fata locului si s-au luat toate masurile necesare in astfel de cazuri, stabilindu-se inclusiv zonele de protectie. Au fost trimise analizele la Bucuresti, fiind confirmata pesta porcina africana", se arata in comunicat.Prefectul judetului Timis, Liliana Onet a convocat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor, in cadrul caruia s-au stabilit zonele de protectie, de 0 - 3 kilometri, si zonele de supraveghere 3-10 kilometri in jurul focarelor de pesta porcina africana de la Ghiroda, Recas si Icloda, comuna Sacosu Turcesc. A fost adoptata Hotararea privind uciderea porcilor.In zona a fost adus si un incinerator pentru uciderea animalelor la Recas si s-a trecut la uciderea porcilor.