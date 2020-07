Focare de COVID-19 in Braila. 57 de cazuri au fost confirmate in cateva ore

Fabrica de componente auto are 3.400 de salariati, iar reprezentantii acesteia au luat masuri pentru reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus . Firma de confectii la care lucreaza 476 de persoane si-a intrerupt activitatea din 15 iulie, potrivit Adevarul "In judetul Braila, un operator economic cu 476 de angajati a fost nevoit sa intrerupa activitatea pentru ca 42 de salariati au fost diagnosticati pozitiv COVID-19, iar 343 au primit de la DSP recomandarea de izolare voluntara, pe care o respecta pentru protectia lor si a celor apropiati. Pentru ca orice afacere conteaza si orice loc de munca trebuie aparat, am analizat impreuna cu conducerea companiei masurile care pot fi luate pentru atenuarea impactului financiar si social al opririi temporare a activitatii", a declarat prefectul judetului Braila, Catalin Boboc.Boboc a luat legatura cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru , caruia i-a cerut sprijin in ceea ce priveste acordarea somajului tehnic pe perioada inchiderii societatii."Intrucat, in acest moment, urmare a deciziei CCR , nu este cert daca salariatii care au primit recomandarea izolarii vor primi concediu medical, iar restul salariatilor nu beneficiaza de somaj tehnic, conform prevederilor legale in vigoare, i-am comunicat ieri (miercuri - n.r.) doamnei ministru Violeta Alexandru aceasta situatie, solicitandu-i sprijinul pentru solutionarea problemei. Doamna ministru a inteles situatia dificila in care se gasesc atat antreprenorul, cat si salariatii si am convenit asupra unei propuneri de modificare a OUG nr.30/2020, ordonanta care stabileste masuri in domeniul protectiei sociale in contextul raspandirii SARS-CoV-2", a mai spus prefectul judetului Braila.Propunerea de modificare a OUG nr.30/2020 urmeaza sa fie inaintata Guvernului. Aceasta vizeaza acordarea indemnizatiei de somaj tehnic salariatilor angajatorilor a caror activitate este intrerupta sau redusa ca urmare a aparitiei unui focar SARS-CoV-2 sau ca urmare a izolarii ori carantinarii personalului. Dupa ce va fi facuta aceasta modificare, indemnizatia de somaj tehnic se va acorda pe toata perioada in care activitatea este intrerupta sau redusa, a anuntat Boboc potrivit sursei citate.