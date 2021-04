Focare de COVID-19, in Sectiile cardiologie si neurologie ale Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

Purtatorul de cuvant al spitalului, Adriana Bunila, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca au fost luate masuri de urgenta pentru limitarea raspandirii noului coronavirus iar persoanele infectate au fost izolate."Primul focar a aparut la Sectia cardiologie si apoi la Sectia neurologie. La Cardiologie au fost confirmate patru cazuri iar la Neurologie, cinci cazuri pozitive, in ambele cazuri fiind vorba despre pacienti. Pentru limitarea raspandirii virusului, in ambele sectii au fost luate masuri de urgenta. A fost efectuata dezinfectie terminala iar persoanele depistate cu coronavirus au fost izolate. Toti pacientii internati in cele doua sectii au fost testati. De asemenea, o parte dintre pacienti au fost directionati catre Spitalul Ramnicu Sarat, o parte au fost externati si unii au plecat acasa la cerere", a precizat Adriana Bunila.