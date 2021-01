Situatie grava in Caras-Severin. Focarele de pesta porcina africana se extind rapid

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (I.D.S.A.) a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane (PPA) la probele prelevate de la 62 mistreti, proveniti de pe Fondurile Cinegetice Bocsa, Prigor, Jitin, Magura, Ferendia, Micos, Dognecea, Brebu, Zorlentu Mare, Soceni Lupac, Poiana, Armenis, Teregova, Sacu, Turnu Ruieni, Matnic Prisaca, Vermes, potrivit Adevarul.ro Zonele au fost dezinfectate si s-au luat masuri pentru prevenirea virusului. A fost stabilita zona afectata compusa din zona infectata cu o raza de 8 kilometri si zona tampon de 5 kilometri in exteriorul zonei infectate."Vor trebui sa fie respectate urmatoarele masuri: in zona afectata se recolteaza integral mistretii prin metode de vanatoare care nu disloca efectivul, respectiv prin panda si dibuire; se vor efectua inspectii/patrulari zilnice pentru depistarea de mistreti morti /bolnavi; se vor recolta probe de la mistreti gasiti morti pentru examen PPA si se vor trimite la DSVSA Caras-Severin; schimbarea hainelor si incaltamintei cu care s-a efectuat deplasari in fondul de vanatoare; pastrarea carcaselor identificate corespunzator de la mistretii recoltati prin impuscare in conditii optime, respectiv camera frig, lazi frigorifice pana la obtinerea rezultatelor analizelor de laborator;In zonele neafectate se realizeaza reducerea efectivului de mistreti, prin vanarea unei cote suplimentare de interventie aprobata de Ministerul Apelor si Padurilor, in functie de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/Km2; in zonele de frontiera cu Republica Serbia, se va proceda la vanarea tuturor mistretilor si pradatorilor specifici, cu echipe mixte formate din vanatori autorizati, personal silvic, cu sprijinul personalului MAI, pana la fasia de protectie a frontierei de stat. Toti mistretii vor fi supusi unor teste de laborator (PPA, PPC si Trichineloza), iar pe baza rezultatelor se va decide destinatia acestora", arata reprezentantii DSVSA Caras-Severin.Citeste si: Bigitte Macron si-a reluat activitatea, dupa ce a fost infectata cu COVID-19. Care a fost primul eveniment la care a participat