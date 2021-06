Situatie fara precedent: Judecatorii au lasat municipiul Focsani fara buget

Primarul si majoritarii au reluat disputa

Nici bine nu au cazut la pace majoritatea PNL USR PLUS din Consiliul Local si primarul PSD Cristi Misaila iar la orizont se intrevede un nou razboi.Si acesta are ca punct de plecare tot bugetul municipiului Focsani, suspendat in urma cu o zi printr-o decizie a instantei de judecata.Totul a plecat de la un proces intentat Consiliului Local de catre Sindicatul Sintax 2010 au functionatilor din Primaria Focsani, care a cerut suspendarea hotararii prin care a fost aprobat bugetul local, dupa ce alesii majoritari au decis sa diminueze cu aproape 6 milioane de lei a fondului de salarii la aparatul de specialitate al Primariei, acest lucru reprezentand o taiere de 30%.Desi sindicatul, care nu mai functiona de ceva vreme si s-a reactivat in urma ultimelor evenimente din Primarie nu avea reprezentativitate, acest lucru fiind dobandit abia joi, 24 iunie, tot printr-o decizie judecatoreasca, magistratii de la Tribunalul Vrancea i-a admis cererea."Dispune suspendarea executarii HCL 101/10.05.2021 pana la pronuntarea instantei de fond. Obliga paratul Consiliul Local Focsani la 7.550 lei cheltuieli de judecata catre reclamant. Executorie de drept. Cu recurs, in 5 zile de la comunicare. Pronuntata prin punerea la dispozitie de grefa instantei, azi, 23.06.2021", se arata in decizia instantei.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel, dar ea este executorie. Acest lucru inseamna ca la momentul actual municipiul Focsani nu are buget, iar hotararea instantei trebuie comunicata ANAF, pentru a opri operatiunile executate in contul bugetului abia validat.Curios este faptul ca desi sindicatul a angajat un avocat cunoscut pentru aceasta cauza, cu un onorariu substantial, Consiliul Local nu a fost reprezentat in proces de nici un jurist al Primariei Focsani, asa cum ar fi fost normal.Juristul desemnat sa reprezinte Consiliul Local era obligat sa depuna la dosarul cauzei ultima hotarare adoptata in unanimitate de Consiliul Local, pe 18 iunie, cand s-au corectat liniile negative din buget, acesta devenind astfel valid, tot atunci deblocandu-se si situatia privind salariile.Se asteapta motivarea instantei, pentru a se vedea ce decizii se vor lua la nivel de administratie locala in legatura cu bugetul, cel mai probabil institutiile Primarie Focsani urmand sa functioneze in limita de 1/12 din bugetul anului trecut.In timpul acesta, primarul municipiului , care se afla in concediu, a jubilat pe pagina de Facebook , acuzand coaitia PNL-USR PLUS ca se joaca de-a administratia."Din cauza ambitiilor politice necontrolate ale majoritatii din Consiliul Local, Municipiul Focsani ajunge in luna iulie fara un buget functional si fara o perspectiva clara asupra functionarii serviciilor publice si a investitiilor municipalitatii pana la sfarsitul anului", a transmis primarul Cristi Misaila.La randul sau, grupul majoritar a convocat joi o sedinta de indata a Consiliului Local, pentru aprobarea unor investitii in oras, fara succes insa, intrucat nici un angajat din aparatul de specialitate al primarului, care sa asigure suportul tehnic al sedintei, nu a dat curs solicitarii consilierilor locali."Grupul consilierilor municipali PNL USR PLUS a convocat pentru astazi o sedinta extraordinara, sedinta boicotata de aparatul de specialitate din ordinul primarului (acesta fiind in concediu de o saptamana). Cat timp aceste obiective de pe ordinea de zi nu suporta amanare, iar Compania Nationala de Investitii (CNI) asteapta depunerea documentatiilor, noi, consilierii, ne-am mobilizat pentru a nu pierde finantari importante pentru focsaneni! Din pacate, inca o data in plus se dovedeste ca acelasi primar de Focsani si-a luat Primaria pe persoana fizica, iar salariatii din aceasta institutie, platiti din banii focsanenilor, raspund doar la comanda politica a primarului.", potrivit unui comunicat al PNL Focsani.