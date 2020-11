VIDEO Biserica din Neamt unde a izbucnit un incendiu, distrusa. Focul ar fi pornit de la o lumanare

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, fortele de interventie au localizat si stins incendiul, evitandu-se propagarea la casa praznicala si camera centralei."Focul deschis in spatii inchise (lumanare/candela) a fost cauza probabila de producere a incendiului. In urma incendiului a ars biserica din lemn cu suprafata de aproximativ 150 mp si bunuri materiale aflate in interiorul acesteia. Pompierii au evacuat din interiorul bisericii o serie de obiecte de cult", au precizat reprezentantii ISU Neamt.Pompierii fusesera solicitati sa intervina, luni dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserica din localitatea Rasca, comuna Draganesti. Apelul a fost facut de o persoana care trecea pe langa biserica si a povestit ca din turla bisericii se degaja fum si se observa si flacara.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Targu Neamt cu trei autospeciale pentru stingere, o autospeciala pentru lucru la inaltime si o ambulanta SMURD , iar in sprijinul lor s-au deplasat o autospeciala pentru stingere si o autospeciala pentru lucru la inaltime de la Detasamentul Piatra-Neamt si o autospeciala pentru stingere de la Detasamentul Roman. Reprezentantii ISU Neamt au precizat ca nu sunt persoane ranite in urma incendiului.Citeste si: Restrictii de circulatie noi in Turcia. Oamenii nu mai au voie sa iasa din case in weekend