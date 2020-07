"Focuri de tabara" pe Soare. Primele imagini transmise de sonda Solar Orbiter surprind micro-explozii solare

Potrivit oamenilor de stiinta care se ocupa de aceasta misiune, observarea unor astfel de fenomene ce nu puteau fi studiate in detaliu demonstreaza potentialul stiintific al sondei Solar Orbiter, care tocmai a iesit din faza de verificare tehnica, etapa incipienta a misiunii sale."Este vorba doar de primele imagini transmise si deja putem observa niste fenomene interesante", sustine Daniel Muller, cercetator in cadrul Proiectului ESA Solar Orbiter. "Nu ne-am asteptat la niste rezultate atat de bune inca de la inceput. Am putut observa si cum cele 10 instrumente stiintifice ale sondei interactioneaza si se completeaza intre ele, oferind o imagine holista a Soarelui si a mediului din jurul sau".Solar Orbiter, lansata la 10 februarie 2020, transporta sase instrumente destinate monitorizarii Soarelui si inca patru pentru observarea mediului din jurul sondei. Prin compararea datelor obtinute de la ambele seturi de instrumente, cercetatorii vor afla mai multe despre modul in care se formeaza vantul solar, fluxul de particule ionizate ce provin din Soare si invadeaza intregul Sistem Solar.Sonda Solar Orbiter este unica prin faptul ca a fost conceputa sa obtina imagini de la Soare de la o apropiere mai mare decat orice alta sonda de pana acum.Asa-numitele "focuri de tabara" observate in primul set de imagini de la Solar Orbiter au fost obtinute cu instrumentul imagistic Extreme Ultraviolet Imager (EUI) in timpul primei treceri pe la periheliu (cel mai apropiat punct fata de Soare al orbitei unui obiect). La aceasta trecere prin periheliu, sonda s-a aflat la distanta de 77 milioane de kilometri de Soare, aproximativ jumatatea distantei dintre stea si Pamant."Focurile de tabara sunt rudele mai mici ale exploziilor solare pe care le putem observa de pe Pamant, fiind de milioane sau chiar de miliarde de ori mai mici", explica David Berghmans de la Observatorul Regal din Belgia (ROB), coordonatorul misiunii care se ocupa de instrumentul EUI, care obtine imagini de rezolutie inalta ale straturilor inferioare ale atmosferei solare, cunoscute sub numele de coroana. "Soarele poate parea linistit la prima vedere, dar cand ne uitam mai de aproape, putem vedea aceste micro-explozii solare pretutindeni", a adaugat el.Deocamdata oamenii de stiinta nu stiu daca aceste "focuri de tabara" sunt doar versiuni miniaturale ale unor explozii solare majore sau rezultatul unui mecanism solar cu totul diferit. Au aparut insa deja teorii care sustin ca aceste micro-explozii solare ar putea avea un rol in producerea unuia dintre cele mai misterioase fenomene solare, asa-numita incalzire coronala."Aceste focuri de tabara sunt complet insignifiante luate separat, insa daca luam in calcul efectul pe care il produc toate aceste micro-explozii la nivelul Soarelui, ele s-ar putea sa aiba o contributie importanta la procesul de incalzire al coroanei solare", sustine Frederic Auchere, din partea Institutului de Astrofizica Spatiala (IAS) din Franta, membru al echipei EUI.Coroana solara este stratul exterior al atmosferei solare ce se extinde in spatiu, in toate directiile, pe milioane de kilometri. Temperatura sa este de peste 1 milion de grade Celsius, mai mare cu cateva ordine de marime decat temperatura de la suprafata Soarelui - de aproximativ 5.500 de grade Celsius. Dupa decenii de studii, mecanismele fizice care duc la aceasta supraincalzire a coroanei nu sunt inca complet intelese, iar identificarea lor este considerata "Sfantul Graal" fizicii solare."Este evident mult prea devreme sa ne pronuntam, dar speram ca prin conectarea acestor observatii cu masuratorile obtine de la celelalte instrumente care 'percep' vantul solar care trece pe langa sonda sa putem sa ajungem sa rezolvam acest mister", sustine Yannis Zouganelis, reprezentant ESA in echipa Solar Orbiter.Un alt instrument imagistic din dotarea sondei, Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI), face posibile masuratori de inalta rezolutie ale liniilor de camp magnetic de la suprafata Soarelui. Acest instrument este conceput sa monitorizeze zonele active ale Soarelui, regiuni in care se manifesta campuri magnetice exceptional de puternice si care pot da nastere unor explozii solare.In cursul exploziilor solare, Soarele elibereaza cantitati mari de particule ionizate care se adauga vantului solar. Atunci cand aceste particule interactioneaza cu campul magnetic al Pamantului ele pot provoca furtuni magnetice care afecteaza retelele de telecomunicatii si retelele electrice de la sol."In prezent, ne aflam intr-un ciclu solar de 11 ani in care Soarele este foarte linistit", a explicat Sami Solanki, directorul Institutului Max Planck pentru Cercetari Solare din Gottingen, Germania, coordonatorul echipei de cercetatori care se ocupa de datele obtinute de instrumentul PHI. "Pentru ca sonda Solar Orbiter se afla insa la un unghi orbital diferit fata de Soare decat se afla Pamantul, putem observa o regiune activa care nu poate fi vazuta de pe Terra. Acest lucru constituie o premiera. Nu am putut niciodata masura campul magnetic din spatele Soarelui", a mai sustinut el."Instrumentul PHI masoara campul magnetic de la suprafata, putem vedea diverse structuri in coroana solara cu instrumentul EUI, dar incercam de asemenea si sa observam liniile de camp magnetic care se indreapta spre mediul interplanetar, acolo unde se afla sonda Solar Orbiter", sustine Jose Carlos del Toro Iniesta de la Institutul de Astrofizica din Andaluzia, Spania si cercetator in cadrul echipei PHI.Cele patru instrumente din arsenalul stiintific al sondei care examineaza liniile de camp magnetic si vantul solar care trec pe langa sonda indeplinesc, la randul lor, un rol extrem de important."Folosind aceste informatii, putem estima din ce regiune a Soarelui provin anumite parti ale vantului solar si apoi putem folosi intregul set de instrumente al misiunii pentru a dezvalui si a intelege procesele fizice care se produc in diferitele regiuni solare si conduc la formarea vantului solar", a explicat Christopher Owen, de la Laboratorul de Stiinte Spatiale Mullard din cadrul University College din Londra, coordonatorul observatiilor desfasurate cu instrumentul denumit Solar Wind Analyser."Suntem foarte bucurosi de aceste prime imagini - insa acesta este doar inceputul", a adaugat Daniel Muller. "Solar Orbiter a inceput un mare turneu prin Sistemul Solar interior si se va apropia mult mai mult de Soare in mai putin de 2 ani. In cele din urma, va ajunge pana la distanta de 42 de milioane de kilometri de Soare, adica aproape un sfert din distanta de la Pamant la astru"."Primele date demonstreaza deja puterea unei colaborari de succes intre agentiile spatiale si utilitatea unui set divers de imagini pentru a dezvalui misterele Soarelui", comenteaza Holly Gilbert, director al Diviziei de Heliofizica a NASA de la Centrul Spatial Goddard si membru al echipei stiintifice a misiunii Solar Orbiter.Misiunea Solar Orbiter este rodul unei colaborari dintre ESA si NASA. Nouasprezece state membre ESA (Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Elvetia si Marea Britanie) precum si NASA au contribuit la dotarea stiintifica a sondei si la constructia ei. Sonda a fost realizata de Airbus Defence and Space in Marea Britanie.