Fondatorul Facebook se teme de revolte dupa alegerile prezidentiale din SUA

"Ma tem ca exista riscul unor tulburari civile in toata tara, in conditiile in care tara noastra este atat de divizata si va dura zile sau saptamani ca rezultatele electorale sa fie finalizate", a declarat Zuckerberg in cadrul unei conferinte cu analisti privind rezultatele trimestriale ale companiei sale.Pe fondul pandemiei si al mobilizarii alegatorilor pro sau contra lui Donald Trump , votul prin corespondenta a explodat in SUA, ceea ce ar putea face ca numararea voturilor sa dureze mai mult decat de obicei.In aceste conditii, companii cum este Facebook "trebuie sa faca mai mult decat oricand inainte" pentru a apara increderea in procesul electoral si a impiedica folosirea platformelor de social media pentru a proclama victoria inainte de finalizarea procesului electoral sau pentru a instiga la violente stradale, a indicat Zuckerberg.Acesta a amintit ca pe platformele sociale din SUA este interzisa publicitatea pe subiecte sociale sau politice cat timp este necesar dupa inchiderea birourilor de vot, pentru a reduce riscul de "confuzie sau abuzuri"."Saptamana viitoare va fi un test pentru Facebook", a admis Zuckerberg, a carui companie este chemata sa arate ca a invatat lectiile lui 2016, cand campanii masive de dezinformare, unele coordonate din Rusia, au folosit reteaua sa sociala pentru a difuza propaganda.Remarcile lui Mark Zuckerberg vin in paralel cu decizia retelei de supermarketuri Walmart de a retrage temporar de la vanzare armele si munitie, dupa recentele manifestatii violente din Philadelphia si in contextul tensiunilor politice care au degenerat in violente de mai multe ori in ultimele luni, in special in cursul manifestatiilor legate de miscarea "Black Lives Matter".In centrul Washingtonului, multe imobile au inceput miercuri sa-si baricadeze usile si vitrinele cu panouri, ca masura de prevedere in perspectiva unor eventuale manifestatii dupa seara alegerilor.