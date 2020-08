Fondul Proprietatea: Lipsa guvernantei corporative in companiile de stat pune in pericol interesul economic al Romaniei

Este cel de-al doilea semnal pe care Fondul il atrage asupra problemei guvernantei corporative in ultimele doua saptamani. Incalcarile recurente continua sa ameninte stabilitatea companiilor pe termen lung si contravin interesului economic al Romaniei, precum si al cetatenilor romani, se arata in comunicat.Lipsa continua a punerii in aplicare a legislatiei privind guvernanta corporativa la companiile de stat este deosebit de evidenta in opt dintre companiile din portofoliul Fondului, dar nu se limiteaza la acestea: Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatea Nationala a Sarii S.A. Salrom, C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A., S.N. Aeroportul Timisoara - Traian Vuia S.A., C.N. Administratia Porturilor Maritime Galati, C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, C.N. Administratia Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu si Plafar. Potrivit datelor Fondului, peste 90% dintre numirile reprezentantilor Guvernului in Consiliile de Administratie ale acestor companii nu sunt conforme cu regulile de guvernanta corporativa, asa cum sunt prevazute in OUG 109/2011, pentru ca fie sunt stabilite politic sau persoanelor in cauza le lipseste experienta profesionala relevanta, sustine Fondul Proprietatea.Punerea in aplicare a legislatiei privind guvernanta corporativa (OUG 109/2011) la nivelul Consiliilor de Administratie este ocolita sau incalcata in mod deschis in multe alte companii de stat prin: numiri ale unor persoane afiliate politic, numiri repetate ale membrilor interimari ai Consiliului si directoratului, amanarea pe termen nedeterminat a proceselor de selectie pentru numirea membrilor Consiliului pentru un mandat complet de patru ani. In cateva cazuri, membri curenti ai Consiliului au aplicat la procesul de selectie organizat de Consiliul din care faceau parte, ceea ce implica conflicte de interese evidente si nerespectarea principiilor de guvernanta corporativa, apreciaza FP.Fondul Proprietatea constata ca numirile frecvente care ignora procedurile de selectie adecvate au un impact negativ asupra rezultatelor financiare ale companiilor, motivatiei conducerii si a angajatilor, realizarii investitiilor planificate, precum si asupra relatiilor cu sindicatele sau partenerii de afaceri. Pe termen lung, acestea blocheaza potentialul financiar al companiilor si creeaza instabilitate.Comentand pe marginea incalcarii legii privind guvernanta corporativa in companiile de stat, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments si Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea a declarat: "Este profund dezamagitor sa vedem ca numirile de persoane afiliate politic in consiliile de administratie si in postul de directori generali continua sa fie o practica in companiile de stat din Romania. Pana acum, ar fi trebuit sa fie clar ca inversarea acestei tendinte s-ar traduce in beneficii economice si sociale semnificative, de la reducerea riscurilor de frauda si coruptie la imbunatatirea performantelor operationale ale companiilor si cresterea profitului pentru statul roman, deblocand astfel potentialul lor economic si permitandu-le sa devina cu adevarat competitive. Nu trebuie sa uitam ca aceste companii sunt proprietatea tuturor romanilor si ca atare ar trebui sa fie organizate si gestionate astfel incat sa-si maximizeze profitul in interesul tuturor cetatenilor. Este cu atat mai dezamagitor faptul ca incalcarea principiilor guvernantei corporative continua in contextul in care statul are nevoie ca aceste companii sa opereze la intregul lor potential si sa contribuie la economia locala intr-o perioada dificila, prin locuri de munca, impozite si, acolo unde este posibil, dividende. Guvernul are inca o mare oportunitate de a se indeparta de mostenirea daunatoare din trecut prin respectarea legislatiei si punerea in aplicare a unor bune practici de guvernanta corporativa, care promoveaza interesul tuturor cetatenilor".Analizele realizate de Fondul Proprietatea mai arata ca multe dintre persoanele numite in cele opt companii mentionate mai sus sunt afiliate sau sprijinite politic, in timp ce majoritatea candidatilor nu au experienta profesionala sau se afla intr-un conflict de interese. Mai mult, peste 70% dintre reprezentantii Guvernului au fost numiti recent pentru mandate interimare (50% pentru mandate de cate 4 luni), ceea ce prelungeste practica daunatoare de a nu organiza procese profesionale de selectie pentru termene complete de patru ani, care ar asigura stabilitatea, transparenta si predictibilitatea in companie, se arata in comunicat.Fondul Proprietatea saluta declaratiile recente facute de Ministrul Finantelor Publice despre nevoia de management profesionist in companiile de stat si determinarea ministerului de a supraveghea implementarea adecvata a OUG 109/2011.In plus, pentru a se asigura ca legislatia privind guvernanta corporativa este pusa in aplicare in companii, Fondul solicita Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sa ia sau sa faciliteze urmatoarele masuri urgente : eliminarea influentei politice in managementul companiilor de stat si incurajarea profesionalismului si standardelor ridicate de etica, stabilirea si respectarea unor proceduri clare de selectie pentru consiliile de administratie si echipele de conducere executiva, pe termene complete de patru ani, stabilirea unor procese si responsabilitati clare in ceea ce priveste luarea deciziilor, ceea ce va crea predictibilitate si va creste transparenta in companie, stabilirea unor criterii de performanta pentru organele de conducere, asigurand astfel performanta generala a companiei, care sa poata fi evaluate transparent si independent, implementarea unui cod de etica cu reguli clare privind conflictele de interese si promovarea unor salarii adecvate, bazate pe performanta si rentabilitate pentru toti angajatii, ceea ce le va imbunatati motivatia si respectarea prevederilor OUG 109/2011, care interzice ministerelor sa intervina in managementul de zi cu zi al companiilor de stat.In cele din urma, un management profesional si transparent al companiilor de stat aduce beneficii companiilor respective, bugetului de stat si economiei, in general. In acelasi timp, consolideaza increderea publicului in capacitatea Guvernului de a gestiona economia in mod responsabil, intr-un moment critic. Ca atare, Fondul Proprietatea indeamna Guvernul sa puna in aplicare pe deplin si imediat legislatia privind guvernanta corporativa in toate companiile de stat si, prin urmare, sa asigure dezvoltarea durabila a acestora.Ministerul Finantelor Publice va transmite o notificare companiilor de stat pentru a respecta Ordonanta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, deoarece este nevoie de un management profesionist, cu mandat clar, a declarat in 27 iulie ministrul de resort, Florin Citu "Avem discutii cu toate companiile. Ii asigur pe toti romanii ca toate companiile de stat vor primi o notificare din partea Ministerului Finantelor Publice pentru a respecta OUG 109. Trebuie management profesionist, trebuie management cu mandat clar. Avem inspectia economica si va controla la sange modul in care banul public este folosit. Avem si ANAF care se uita pe partea cealalta. (...) Ii vom notifica pe toti ca trebuie sa respecte legea, Ministerul Finantelor este cel care supervizeaza aplicarea 109 in economie. Ii vom notifica pe toti ca trebuie sa respecte legea. In acest moment este cel mai important. Acum, mai mult ca niciodata, ca trecem prin aceasta criza, este vorba de bani publici care vor merge catre anumite companii sau anumite sectoare din economie si trebuie sa vedem clar cum se vor folosi acesti bani. Trebuie transparenta si profesionalism si acest lucru se poate face doar cu management profesionist", a afirmat Citu.Lansat in decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru despagubirea cetatenilor romani ale caror proprietati au fost confiscate de fostul regim comunist. In urma licitatiei internationale anuntate in decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investitii si administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.Fondul este o companie de investitii de tip inchis, iar obiectivul sau investitional este maximizarea randamentelor catre actionari si cresterea valorii activului net pe actiune prin investitii realizate, in principal, in actiuni si valori mobiliare romanesti. Fondul se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti din 25 ianuarie 2011 si a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul certificatelor de depozit (GDR-uri) la data de 29 aprilie 2015.Franklin Resources este o organizatie globala de management al investitiilor care opereaza impreuna cu sucursalele sale sub denumirea Franklin Templeton. Obiectivul Franklin Templeton este de a oferi rezultate superioare prin furnizarea de solutii globale si locale de management al investitiilor pentru clienti de retail, institutionali si fonduri suverane in peste 170 de tari. Avand angajati in peste 30 de tari, compania din California are peste 70 de ani de experienta in investitii.Franklin Templeton a deschis un birou in Bucuresti in mai 2010, cu o echipa de 30 de angajati, incluzand 5 specialisti locali in investitii sprijiniti de cei peste 40 de manageri de portofolii si analisti din cadrul echipei largite a Templeton Emerging Markets.