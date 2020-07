Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, dupa decizia Inaltei Curti in cazul plagiatului lui Victor Ponta: "Este hot cu acte in regula"

"Astazi Ponta a fost declarat plagiator de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este hot cu acte in regula. Si nemernicul asta se gandeste sa candideze la prezidentiale? Acest lucru se datoreaza unui numar restrans de oameni carora, atunci cand hotul Ponta era in culmea gloriei, nu le-a fost frica si nici nu au cautat posturi caldute. Cred ca daca ar putea m-ar manca de viu. Nu poate pentru ca l-am mancat eu inainte.Cred ca acel plagiat l-a impiedicat sa fie presedinte.Comisia CNATDCU din 2012 condusa de Marius Andruh precum si Razvan Valentin Florian, cel care a redactat impecabil prevederile legate de plagiat in Legea educatiei, sunt cei care merita felicitati. Merita mentionat Curajul UEFISCDI de a fi organizat sedinta CNATDCU in care s-a decis ca Ponta a plagiat, chiar daca Ponta era premier la acea vreme si isi subordonase toate institutiile. Mircea Dumitru , cand a fost ministru, a retras titlul.Ce ma mira este ca, mediatic cel putin, hotul Ponta este tratat foarte bland de USR si PNL (informatia o am de la Emilia Sercan)," scrie Daniel Funeriu pe pagina sa de Facebook