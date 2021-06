Un fost primar din Prahova condamnat pentru pornografie infantila candideaza pentru un nou mandat

Bogdan Davidescu, care in toamna anului 2019 a fost condamnat definitiv la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de pornografie infantila, si-a depus candidatura, la Biroul Electoral de Circumscriptie Sotrile, dosarul fiind acceptat, au declarat, luni, pentru News.ro, reprezentanti ai Biroului Electoral Sotrile. Acestia au mentionat ca Davidecu si-a depus candidatura ca independent, pe langa acesta inscriindu-se in cursa electorala pentru Primaria Sotrile alti trei candidati, toti sustinuti de partide politice.Bogdan Davidescu a candidat si la scrutinul din 27 septembrie 2020 si a fost ales cu 41,22% din voturi, insa magistratii Tribunalului Prahova au decis sa invalideze alegerea sa in functia de primar. Tribunalul a mentinut, astfel, decizia in prima instanta a Judecatoriei Campina, care la randul sau nu a validat mandatul."Instanta retine ca nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate pentru ca domnul DDB sa poata fi validat in functia de primar. (...) Este cert faptul ca, dat fiind sentinta de condamnare, mandatul candidatului imediat dupa validare inceteaza de drept, astfel ca validarea acestuia ar fi lipsita de orice eficienta juridica. (...) Asadar, situatia mandatului de primar a numitului DDB este clara, iar printr-o eventuala validare a acestuia decat se prelungeste un rezultat inevitabil - reluarea alegerilor", arata Judecatoria Campina in incheierea de sedinta care invalida mandatul lui Davidescu.Dupa invalidarea mandatului, Davidescu anunta, pe Facebook , ca va candida din nou.Bogdan Davidescu a fost ales primar in 2016 insa mandatul sau a incetat inainte de termen ca urmare a condamnarii pentru infractiunea de pornografie infantila.