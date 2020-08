Fost sef de serviciu de la Directia Finantelor Publice Galati, trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi cerut si primit bani de la reprezentantul unor firme, pentru a trece cu vederea nereguli

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor Mariana Ion-Cozma, la data faptei sef Serviciu Inspectie Fiscala din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati, pentru doua infractiuni de luare de mita, Roxana-Cristina Grigorescu, la data faptei inspector principal la serviciul mentionat, pentru complicitate la luare de mita.Potrivit DNA, totodata, au fost trimisi in judecata reprezentantul unor societati comerciale, pentru dare de mita si evaziune fiscala in forma continuata, si alte doua persoane fizice, pentru complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.In rechizitoriu, procurorii arata ca, in calitate de sef al Serviciului de Inspectie din cadrul Directiei Finantelor Publice Galati, inculpata Ion-Cozma Mariana ar fipretins si ar fi primit de la reprezentantul de fapt al unor societati comerciale, prin intermediar, sumele de 4.500 lei si 2.900 lei, in anii 2013, respectiv 2014, pentru ca in schimb sa favorizeze doua societati comerciale, cu ocazia unor controale inopinate.Intr-una din cele doua situatii, pretinderea si primirea s-a facut si cu ajutorul inculpatei Grigorescu Roxana-Cristina, subordonata lui Cozma."Concret, sumele de bani ar fi fost primite sub aparenta a doua contracte de acordare de burse private ce figureaza a fi incheiate intre cele doua societati comerciale si o persoana din familia inculpatei Ion-Cozma Mariana, pentru ca in schimb aceasta sa avizeze actele de control ale societatilor respective, din care sa fie trecute cu vederea unele nereguli constatate. Independent de faptele descrise anterior, reprezentantul societatilor comerciale ar fi inregistrat in evidenta contabila a uneia dintre societatile pe care le controla, cu ajutorul altor doua persoane, achizitii nereale de bunuri (cereale si ingrasaminte chimice), respectiv ar fi declarat fiscal achizitii nereale, pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale in suma totala de 484.362 lei", arata DNA.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 484.362 lei, reprezentand prejudiciu in dauna statului.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galati.