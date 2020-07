Fostul deputat Dorinel Ursarescu, condamnat definitiv la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare

Magistratii Curtii de Apel Bacau au respins, luni, apelul lui Dorinel Ursarescu, fost deputat PNL ALDE de Neamt, fost presedinte al PNL Neamt si fost consilier al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM).Fostul deputat Ursarescu a ramas cu pedeapsa pronuntata in noiembrie anul trecut de Tribunalul Bacau, de 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare, pentru comiterea infractiunii de cumparare de influenta, potrivit ziarului Atacul.Ro Instanta a respins, in acelasi dosar, si apelurile celorlalti doi inculpati, fostul deputat Mihai Banu si omul de afaceri Ion Rotaru , condamnati si ei la inchisoare cu suspendare. Totodata, magistratii au admis, la solicitatea lui Dorinel Ursarescu, sesizarea Curtii Constitutionale, sesizare ce urmeaza a fi judecata."In temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale formulate de inculpatul apelant URSARESCU DORINEL si dispune sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 308 alin. 1 din Codul penal, in raport cu dispozitiile art. 1 alin. 1 si 5, art. 20 alin. 2, art. 23 alin. 12 lit. l si art. 53 din Constitutia Romaniei si cu dispozitiile art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. In temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedura penala, respinge, ca fiind nefondate, apelurile formulate de inculpatii BANU MIHAI, URSARESCU DORINEL si ROTARU ION impotriva sentintei penale nr. 351/D/2019 din 13.11.2019, pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul nr. 5282/110/2017. In temeiul art. 275 alin. 2 si 4 Cod procedura penala, obliga pe fiecare dintre apelanti la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 6.07.2020", se arata in solutia pronuntata luni de Curtea de Apel Bacau.Magistratii au mai decis ca, Dorinal Ursarescu sa plateasca si 1.000 de lei pentru cheltuieli de judecata.