Fostul director general al CJAS Constanta, condamnat la 6 ani de detentie cu executare pentru coruptie

Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva."Contopeste pedepsele principale stabilite in prezenta cauza - 3 ani inchisoare si 5 ani inchisoare - si aplica pedeapsa mai grea de 5 ani inchisoare la care adauga un spor de 1 an inchisoare, reprezentand 1/3 din cealalta pedeapsa, urmand ca in final inculpatul Poteleanu Dragos sa execute pedeapsa principala rezultanta de 6 ani inchisoare. (...) Confisca de la inculpatul Poteleanu Dragos si suma de 25.000 euro primita de inculpat de la martorii denuntatori. (...) Definitiva. Pronuntata in sedinta publica din 26.10.2020", reiese din hotararea judecatorilor Curtii de Apel Constanta.In noiembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe Dragos Poteleanu, director general al CJAS Constanta la data comiterii faptelor, pentru opt infractiuni de luare de mita, in forma continuata - 46 acte materiale.Potrivit DNA, in perioada 2012 - 2015, Poteleanu a pretins si primit de la reprezentantii unor entitati medicale private (denuntatori in cauza) sumele totale de 102.300 euro si 24.000 lei si servicii medicale pentru sine si rude apropiate (intr-unul dintre cazuri serviciile respective s-au ridicat la circa 3.000 euro)."Aceste foloase necuvenite au fost pretinse si primite de catre inculpat, in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu referitoare fie la stabilirea, fie la majorarea plafonului suplimentar de decontare a serviciilor medicale prestate de unitatile respective", sustineau procurorii DNA.In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile si imobile, inclusiv asupra conturilor bancare, ce ii apartineau lui Poteleanu.Procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Roman de Informatii.