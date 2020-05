Fostul ofiter MAI care a infectat zeci de persoane cu coronavirus se considera nevinovat: Crede ca s-a infectat in Romania, nu in Israel

Ziare.

com

Fostul ofiter MAI, pacientul 17 de la Spitalul Gerota, care ar fi mintit ca a calatorit in Israel si a infectat zeci de medici si alte persoane, a fost audiat de anchetatori.Barbatul le-a spus acestora ca el se considera nevinovat si crede ca s-a infectat cu COVID-19 in Romania, potrivit unor surse judiciare.Zeci de medici si membri ai familiei sale au fost infectate de fostul ofiter MAI. Spitalul Gerota a fost in carantina din cauza numarului mare de bolnavi infectati cu noul coronavirus. La inceputul lunii aprilie a fost ridicata masura.A fost deschis si un dosar penal la Parchetul General.Oficialii Spitalului Gerota, care apartine Ministerului Afacerilor Interne (MAI), au transmis, in luna martie, clarificari cu privire la pacientul care a fost diagnosticat cu coronavirus, precizand ca ofiterul a semnat, la internarea in spital, un formular in care anunta ca nu a calatorit in strainatate.Barbatul are 60 de ani si este ofiter in rezerva.