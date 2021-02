Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost spitalizat dupa ce a cazut in resedinta sa din Roma

Conform informatiilor preluate de dpa, Berlusconi a suferit contuzii si a primit ingrijiri la un spital din Milano, de unde a fost deja externat.CITESTE SI: Fostul premier italian Silvio Berlusconi si-a aniversat ziua de nastere izolat la domiciliu, infectat cu COVID-19 In varsta de 84 de ani, politicianul si magnatul media supranumit "Il Cavaliere" a aparut marti in public prima data dupa o absenta indelungata din cauza imbolnavirii de COVID-19. El parea obosit dupa o discutie cu primi-ministrul desemnat al Italiei, Mario Draghi, pe care a declarat ca il sustine.Berlusconi nu se mai prezentase in fata presei din septembrie anul trecut, la externarea dintr-un spital din Milano unde fusese tratat dupa infectarea cu coronavirus urmata de o dubla pneumonie grava. In ianuarie, el a fost spitalizat din nou, la centrul de cardiologie din Monaco, dupa simptome de aritmie cardiaca. In 2016, i s-a implantat o valva cardiaca artificiala.