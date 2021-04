Fostul primar al Brasovului, George Scripcaru, achitat definitiv in "dosarul RAT"

Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii au dispus achitarea inculpatului Cristian Radu, la data faptei director la Regia Autonoma de Transport (RAT) Brasov, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, si au lasat nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila SC RAT Brasov SA impotriva acestuia.Pe fond, inculpatul primise o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare.De asemenea, instanta a respins ca nefondate apelurile declarate de DNA Brasov, de George Scripcaru si de RAT Brasov impotriva sentintei pronuntate pe fond de Tribunalul Brasov, prin care fostul primar al Brasovului a fost achitat pentru abuz in serviciu, in forma continuata, si participatie improprie la aceasta infractiune.Curtea de Apel Ploiesti a mentinut masura asiguratorie a popririi asupra conturilor apartinand lui George Scripcaru, dar si masura asiguratorie a popririi asupra sumei de 8.746,8 lei consemnata de Cristian Radu la o banca si a mentinut celelalte dispozitii ale instantei de fond.Decizia magistratilor este definitiva.George Scripcaru a fost trimis in judecata de procurorii DNA in noiembrie 2016, fiind acuzat de abuz in serviciu, in forma continuata, si participatie improprie la aceasta infractiune.In acelasi dosar a fost deferit justitiei Cristian Radu, la data faptei director la Regia Autonoma de Transport (RAT) Brasov, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata.Procurorii spun ca, in perioada 2007 - 2015, George Scripcaru, in calitate de primar al Brasovului, si-a exercitat influenta reala asupra directorului RAT Brasov, determinandu-l sa-si incalce atributiile de serviciu si sa achizitioneze succesiv, pe parcursul celor noua ani, patru autoturisme marca Skoda Superb ce au fost puse ulterior, in mod formal, la dispozitia Primariei Brasov, semnandu-se in acest sens mai multe contracte si acte aditionale."Scopurile urmarite de edil au fost obtinerea unor foloase necuvenite pentru sine, constand in folosinta exclusiva a masinilor respective, dar si neplata costurilor pentru intretinerea/utilizarea acestora (vinieta, asigurarea CASCO, RCA, ITP, revizii si reparatii). Pentru a ascunde faptul ca autoturismele date in mod succesiv in folosinta Primariei Brasov sunt utilizate in interesul sau personal, inculpatul Scripcaru George a solicitat aceleiasi persoane din conducerea RAT Brasov ca, in cazul in care pe adresa societatii vor veni solicitari din partea Politiei Rutiere, sa fie comunicat numele vreunui angajat care astfel sa fie sanctionat contraventional in locul edilului", arata DNA.Tribunalul Brasov, ca instanta de fond, l-a achitat pe Scripcaru si l-a condamnat pe Cristian Radu la doi ani de inchisoare cu suspendare.Totodata, instanta de fond a decis ca fostul director al RAT trebuie sa plateasca societatii suma de 8.746,8 lei cu titlu de despagubiri si a respins celelalte pretentii formulate impotriva acestuia.