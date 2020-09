Gheorghe Nichita, fostul primar al Iasului, condamnat la inca 5 ani si 2 luni cu executare pentru ca si-a spionat amanta

Faptele retinute de procurori, potrivit comunicatului DNA

Acesta a fost condamnat in dosarul in care este acuzat de comiterea mai multor infractiuni , in perioada in care si-a exercitat functia.Este vorba de faptele de instigare a unor politisti locali din Iasi pentru a-i supraveghea fosta amanta, Adina Samson. Condamnarea lui Nichita vine dupa ce acesta a fost condamnat, definitiv, la Curtea de Apel Bucuresti, la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita, potrivit Adevarul In dosarul "Amanta" a mai fost condamnat si Liviu Hliboceanu, fostul sef al Politiei Locale din Iasi. Cei doi ar trebui sa achite Primariei Iasi despagubiri de peste 100.000 de lei."In perioada, inculpatul Nichita Gheorghe, abuzand de functia detinuta, respectiv primar al Municipiului Iasi, l-a determinat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai sa isi indeplineasca in mod defectuos atributiile de serviciu prin folosirea necorespunzatoare a resurselor materiale si umane ale Politiei Locale a Municipiului Iasi.Concret, primarul Nichita Gheorghe l-a determinat pe directorul general al Politiei Locale Iasi, Hliboceanu Liviu Mihai, sa dispuna personal sau cu ajutorul inculpatului Avarvarei Stefan, functionarilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Iasi, sa efectueze activitati de investigatii in teren sau de supraveghere operativa a unei persoane si a persoanelor din anturajul acesteia, cu consecinta prejudicierii intereselor legale ale Politiei Locale a Municipiului Iasi si producerii unei pagube in cuantum de 13.429,13 lei (prin folosirea resurselor materiale si umane ale respectivei institutii).Totodata, prin savarsirea infractiunii, inculpatul Nichita Gheorghe a obtinut un folos nepatrimonial necuvenit costand in informatiile rezultate din activitatile de investigatii in teren si de supraveghere operativa, dar si un folos patrimonial necuvenit in cuantum de 58.142,85 lei, intrucat nu a mai fost nevoit sa achite aceasta suma unui detectiv particular specializat pentru a beneficia de informatiile respective.In perioada, inculpatul Nichita Gheorghe, in aceeasi calitate, in mod repetat, i-a determinat pe inculpatii Hliboceanu Liviu Mihai si Avirvarei Stefan, functionari publici in cadrul Politiei Locale Iasi, sa efectueze verificari in baze de date care contin informatii ce nu sunt destinate publicitatii, iar ulterior sa foloseasca informatiile astfel obtinute si sa permita accesul unor persoane neautorizate la aceste informatii, pentru a obtine personal foloase nepatrimoniale necuvenite.La data de 25 februarie 2015, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat pe inculpatul Chisca Costica Eugen sa obtina desfasuratorul (lista) convorbirilor telefonice initiate in ziua respectiva de aceeasi persoana supravegheata.In continuare, inculpatul Chisca Costica Eugen l-a determinat la randul sau, pe inculpatul Curalariu Calin-Mihai, angajat al unei companii de telefonie mobila, sa obtina aceste date nedestinate publicitatii care, ulterior, au ajuns in posesia inculpatului Nichita Gheorghe, acesta din urma obtinand astfel un folos nepatrimonial necuvenit.In cursul lunii aprilie 2015, pentru a avea un control permanent asupra activitatilor zilnice ale persoanei supravegheate, inculpatul Avirvarei Stefan, fiind determinat de inculpatul Nichita Gheorghe, a achizitionat un program informatic conceput in scopul de a asigura accesul fara drept la un sistem informatic si a detinut aceasta aplicatie pe care a pus-o ulterior la dispozitia acestuia din urma, in acelasi scop. Aceasta aplicatie de tip "spy" a fost instalata din dispozitia inculpatului Nichita Gheorghe pe un telefon mobil ce a fost facut cadou ulterior persoanei supravegheate.In cursul aceleiasi luni, primarul municipiului Iasi, Nichita Gheorghe, l-a determinat pe inculpatul Avirvarei Stefan sa acceseze fara drept sistemul informatic apartinand persoanei supravegheate, in scopul de a obtine date informatice referitoare la locatia GPS, fotografii, videoclipuri, e-mail-uri, mesaje tip SMS, transmisii de date realizate prin aplicatii Skype, WhatsApp.In perioada, inculpatul Nichita Gheorghe, primarul municipiului Iasi, l-a instigat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, dupa ce acesta luase deja hotararea infractionala, sa isi indeplineasca in mod defectuos atributiile de serviciu, in sensul de a dispune unor subordonati sa asigure escortarea permanenta a inculpatului Nichita Gheorghe si sa efectueze deplasari cu autoturismele Politiei Locale in interesul personal al acestuia din urma sau al unor persoane indicate de el.Urmare a acestei actiuni, a fost creat un prejudiciu institutiei publice de interes local si un folos patrimonial necuvenit inculpatului Nichita Gheorghe sau persoanelor indicate de acesta, in cuantum de 91.811,3 lei.Tot in aceeasi perioada, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, in calitate de conducator al Politiei Locale a Municipiului Iasi, si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu prin folosirea necorespunzatoare a resurselor materiale si umane ale Politiei Locale a Municipiului Iasi, in sensul ca a mentinut politisti locali, angajati ai institutiei pe care o conducea, in postul de paza a imobilului in care locuia inculpatul Nichita Gheorghe, desi asemenea atributii nu reveneau in mod legal Politiei Locale a Municipiului Iasi.Urmare a acestei actiuni, a fost creat un prejudiciu institutiei publice de interes local si corelativ un folos patrimonial necuvenit inculpatului Nichita Gheorghe in cuantum de 124.195,66 lei. In data de 11 februarie 2015, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat pe inculpatul Avirvarei Stefan sa isi indeplineasca in mod defectuos propriile atributii de serviciu prin folosirea necorespunzatoare a resurselor materiale si umane ale Politiei Locale a Municipiului Iasi, respectiv sa dispuna ca un politist local din subordine sa efectueze activitati de verificare a legalitatii unei constructii edificate pe raza Municipiului Iasi, imobil in care cunostea ca se efectueaza o activitate comerciala, nefiind efectuate recent lucrari de constructie.Prin indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu, inculpatul Avirvarei Stefan a prejudiciat interesele legale ale Politiei Locale a Municipiului Iasi, avand un singur scop si anume acela de a-i crea un folos nepatrimonial necuvenit lui Nichita Gheorghe".Gheorghe Nichita se afla deja in inchisoare, unde executa o pedeapsa de 5 ani pentru coruptie . Avocatii fostului primar pot depune apel la sentinta pronuntata marti, 29 septembrie.